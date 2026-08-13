Saúde realiza ação de testagem rápida no Presídio Masculino de Nova Mamoré jurisdição

Por Assessoria

Publicada em 13/08/2026 às 08h43

A promoção da prevenção e do diagnóstico precoce de infecções sexualmente transmissíveis esteve no foco de uma ação de saúde realizada no dia 4 de agosto, no Presídio Masculino de Nova Mamoré (PRNMA) jurisdição de Guajará-Mirim.

A atividade foi realizada pelo Serviço de Assistência Especializada (SAE), em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), e teve como objetivo ampliar o acesso à testagem e às ações de prevenção em saúde dentro da unidade prisional.

Ao todo, foram realizados 84 testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais, possibilitando a oferta de um importante serviço de prevenção e cuidado em saúde à população atendida pela ação.

A iniciativa reforça a importância da atuação integrada entre os serviços de saúde e as instituições públicas, contribuindo para a ampliação do acesso ao diagnóstico, à prevenção e ao cuidado em saúde, especialmente em espaços que demandam ações específicas e contínuas.

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio dos serviços de saúde, segue fortalecendo ações de prevenção e promoção da saúde em parceria com diferentes instituições.