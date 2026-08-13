Samuel versus Marcos Rogério; Fúria é acusado de renegar Marcos Rocha; e Abib pode abandonar disputa por falta de dinheiro

Por Herbert Lins

Publicada em 13/08/2026 às 08h40

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

Entre o TBT e a memória de um comandante

CARO LEITOR, hoje é dia de #TBT, mas algumas lembranças não envelhecem. O debate sobre as posições dos candidatos a governadores em relação à briosa Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) e às demais forças de segurança me fez voltar no tempo e lembrar do meu pai, o coronel Severino Lins de Albuquerque. Oficial da Polícia Militar da Paraíba (PMPB), meu pai comandou praticamente todas as unidades da corporação e também o Corpo de Bombeiros, à época ainda vinculado à PMPB. Ao longo da carreira, exerceu funções de Chefe do Estado-Maior, subcomandante e comandante-geral da instituição. Sua trajetória foi marcada pela modernização da instituição, valorização dos profissionais militares, ampliação do efetivo, investimentos em estrutura e equipamentos e pelo enfrentamento firme à corrupção e aos grupos de pistolagem.

Feitos

Entre os feitos do coronel Lins estão os quartéis de Cabedelo e Valentina, a criação da Polícia Feminina, a informatização da PMPB em parceria com a IBM, aquisição de 100 viaturas e concursos para oficiais e praças, ampliando significativamente o efetivo.

Combateu

O Coronel Lins também enfrentou problemas internos com coragem e firmeza. Combateu a corrupção, expulsou oficiais e praças envolvidos em irregularidades e ampliou o quadro de médicos, fortalecendo a estrutura da corporação.

Enfrentou

Desprendido do medo, o coronel Lins enfrentou grupos de pistolagem dentro da corporação e contribuiu para a implantação da Academia de Oficiais Cabo Branco, fortalecendo a formação, a disciplina e a profissionalização dos policiais militares da Paraíba.

Visão

Outro episódio mostra sua visão sobre valorização profissional: o coronel Lins convenceu o governador Milton Cabral a fixar salários que chegavam a sete salários mínimos para soldados no início da carreira e a 46 mínimos para oficiais no topo da carreira.

Museu

Não sou eu nem familiares que contam a trajetória do coronel Lins. O Museu da PMPB, no Parque Solon de Lucena, em João Pessoa, mais conhecido como Lagoa, mantém um espaço dedicado à memória de seus feitos como comandante-geral.

Debate

É por isso que o debate atual sobre segurança pública, para mim, não se resume a viaturas, armamentos, efetivo ou discursos de campanha. Segurança pública também passa por comando, disciplina, formação, inteligência, combate à corrupção e, sobretudo, valorização daqueles que colocam a própria vida em risco para proteger a sociedade.

Trajetória

Muito me estranha que o governador Marcos Rocha (PSD), coronel da briosa PMRO, com trajetória ligada ao ensino - diretor do Centro de Ensino, da Escola Tiradentes e secretário de Educação de Porto Velho - não tenha entregue uma Academia de Formação de Oficiais à instituição que serviu.

Estranheza

Causa estranheza que o coronel Marcos Rocha (PSD), eleito e reeleito governador, ao chegar ao topo do poder, não tenha dedicado aos praças a mesma atenção dispensada aos oficiais. A história registra generais que se sacrificaram primeiro por suas tropas.

Atenção

O governador coronel Marcos Rocha (PSD) deixará o governo com a casa sem a atenção merecida: PMRO há 12 anos sem concurso, grande distância salarial entre praças e oficiais e déficit também nas polícias Civil e Penal e no Corpo de Bombeiros.

Sucessor

O governador coronel Marcos Rocha (PSD) tem sucessor: o afilhado político e ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD). Vende-se como renovação, mas encarna a continuidade de Rocha, cercado por ex-secretários, como Elias Resende, hoje na linha de frente da campanha.

Renega

Como hoje é dia de #TBT, centenas de leitores enviaram mensagens à coluna. A queixa é que Adailton Fúria (PSD) não renega apenas o presidenciável Ronaldo Caiado (PSD), mas também Marcos Rocha, Luana Rocha e outros secretários do governo.

#tbt

O #tbt resgata um episódio da eleição de 2010: o segundo voto de Expedito Júnior (PSDB), então candidato ao governo, foi para Fátima Cleide (PT), que disputava a reeleição ao Senado. A relação de Expedito com o PT, portanto, não é de hoje em Rondônia.

Conexões

A proximidade política reaparece em 2026: Expedito Netto ex-integrante do segundo escalão do governo Lula disputa o governo de Rondônia pelo PT, enquanto Adailton Fúria (PSD), pupilo de Expedito Júnior (PSD), busca o mesmo cargo. O quadro revela conexões que atravessam partidos e eleições em Rondônia neste pleito.

Surpresa

Por isso, não causa surpresa o apoio do empresário João Gonçalves ao candidato a governador Adailton Fúria (PSD). Gonçalves foi convidado pelo presidente Lula (PT) para integrar a comitiva presidencial na viagem à China, reforçando a teia de relações políticas no estado com a cúpula nacional do PT.

Proposta

Em entrevista à Rádio Parecis FM, o candidato a governador Marcos Rogério (PL) propôs concurso temporário para a Polícia Militar e demais integrantes das forças de segurança, seguindo modelos de outros estados, para reduzir o impacto no orçamento público estadual.

Rebateu

O candidato a governador Hildon Chaves (União) rebateu Marcos Rogério (PL) e afirmou que as carreiras de policial Militar, Civil, Penal e Bombeiro Militar não podem ter em seus quadros pessoas fora de uma carreira específica, como prevê a legislação e a Constituição.

Categórico

Hildon Chaves (União) foi categórico ao afirmar que as carreiras das forças de segurança são típicas de Estado e, por isso, não admitem mecanismos alternativos de ingresso. Segundo ele, é preciso o concurso público, por se tratar do Estado de Direito.

Samuel

O candidato a governador Samuel Costa (PSB), advogado e ex-soldado da Polícia Militar, rebateu Marcos Rogério sobre a contratação de policiais militares temporários. Samuel afirmou que a medida é inconstitucional e o modelo já foi derrubado pelo STF.

Provocativo

Samuel Costa (PSB) foi além e provocou Marcos Rogério (PL) ao afirmar que o adversário desconhece a legislação das carreiras da Polícia Militar e dos demais profissionais das forças de segurança. Para apimentar, Samuel mandou Rogério estudar para o debate.

FEFEC

Na tarde de ontem (12), o MDB reuniu-se em sua sede para informar os valores do FEFC destinados aos candidatos. O governador terá R$ 1 milhão; cada deputado federal, R$ 300 mil. Já os candidatos a estadual não receberão recursos nesta eleição em 2026.

Articulação

O neófito em política, Pedro Abib (MDB), deve anunciar a desistência da disputa ao governo por falta de recursos para bancar o projeto pessoal. Ele já sinalizou que não investirá patrimônio próprio e não tem articulação para captar doações.

Jogo

Desta vez, não haverá dinheiro no MDB como houve para Euma Tourinho na disputa pela Prefeitura de Porto Velho. É época de vacas magras. Sem Confúcio Moura na disputa ao Senado, o MDB virou um partido sem expressão.

Piruliro

O ex-senador Acir Gurgacz (PDT) não deve colocar dinheiro próprio em um candidato piruliro baby. Sem recursos e estrutura, Pedro Abib (MDB) fica cada vez mais perto de abandonar a disputa pelo Governo de Rondônia.

Escolhido

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) convocou rondonienses para o lançamento de Bruno Bolsonaro Scheid (PL) ao Senado, domingo (16), às 9h, na Prime House, em Ji-Paraná. No vídeo, chamou Bruno de “escolhido de Jair Bolsonaro” para disputa em Rondônia.

Movimentar

A virada do dia 15 para 16 promete movimentar as redes sociais dos candidatos. Os adesivaços de carros serão o pontapé inicial da campanha oficial, com militantes e apoiadores convocados para ocupar as ruas e marcar território logo à meia-noite. Porto Velho ficará movimentada.

Adesivar

Como expressivas lideranças da capital, os deputados estaduais Alan Queiroz (PL), Ribeiro do Sinpol (PRD) e Marcelo Cruz (Avante) devem mobilizar apoiadores para adesivar mais de 500 carros nas primeiras horas do dia 16, data oficial de início da campanha eleitoral.

Mil

Fontes ligadas ao prefeito Léo Moraes (Podemos) revelaram à coluna que ele comandará o adesivaço em apoio ao irmão, Paulo Moraes Júnior, candidato a deputado estadual pelo Podemos. A meta é ousada: adesivar mil carros logo nas primeiras horas do dia 16.

Disputa

Os vereadores Dr. Breno Mendes e Zé Paroca, ambos do Avante, devem travar uma disputa pessoal para saber quem adesivará mais carros no dia 16. A promessa é superar a marca de 500 veículos cada, logo nas primeiras horas da campanha.

Sério

Falando sério, o #TBT de hoje, portanto, não é apenas uma lembrança familiar. É também uma reflexão: quando candidatos falam em segurança pública, vale perguntar não apenas o que prometem fazer pela população, mas qual projeto têm para fortalecer, profissionalizar e valorizar as forças de segurança. Porque discurso passa. Comando passa. Governo passa. Mas as instituições permanecem e a história cobra de cada governante aquilo que fez, ou deixou de fazer, por elas.