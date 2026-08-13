Prefeitura de Ji-paraná realiza audiência para elaborar a a elaboração da Lei Orçamentária Anual

Por Jairo Ardull

Publicada em 13/08/2026 às 08h33

Líderes classistas, servidores públicos, vereadores participaram, na quarta-feira (12), com opiniões e sugestões, da audiência pública (AP) promovida pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan), para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). A AP foi realizada no auditório da Câmara Municipal.

De acordo com o consultor da Semplan, Marcelo Aparecido de Oliveira, na AP, foram apresentadas sugestões que contribuirão para formalizar a LOA. “Basicamente, a audiência serviu para unir os pedidos da sociedade com as contas do poder público, e cumprirmos as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal para garantir a transparência.

A LOA é o documento que estima quanto a prefeitura vai arrecadar com impostos e define exatamente onde e como esse dinheiro público será gasto no próximo ano. As sugestões colhidas na audiência servem de base para que os vereadores apresentem projetos de lei para beneficiar a população. .

Marcelo Oliveira afirmou que as sugestões passam por avaliação para ver se cabem no orçamento do ano seguinte. Ainda é possível contribuir com propostas por meio do questionário on-line: https://forms.gle/H9nhxfYmF7dE4ASc6 ou acesso o site da Prefeitura de Ji-Paraná.