Prefeitura de Jaru alerta para os riscos do descarte irregular de lixo e entulhos

Por Assessoria

Publicada em 13/08/2026 às 08h25

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente - Semeagro, alerta a população para a necessidade de descartar corretamente lixo e entulhos como rejeitos de construção, eletrodomésticos e outros itens que não são recolhidos pela coleta de lixo comum.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Cleverson Barbosa, Jaru conta com um local adequado para o descarte de materiais de grande porte. “O município possui um ponto para descarte de eletrodomésticos, entulhos e resíduos verdes de grande porte, que fica localizado na Linha 607, próximo à subestação de energia”, explicou.

Ainda de acordo com Cleverson, a Lei Municipal nº 2.938/2021 estabelece multas para quem for flagrado ou denunciado descartando resíduos em locais inadequados. O valor da penalidade pode variar de R$ 1.025,00 até R$ 51.250,00, conforme a infração.

O descarte inadequado de lixo e entulho provoca impactos ambientais e problemas para a saúde pública, causando a proliferação de doenças, contaminação do solo, mau cheiro e diversos outros transtornos que afetam toda a cidade, mas principalmente quem vive próximo aos locais utilizados como depósito de entulhos.

Cleverson reforçou que a população pode denunciar as infrações por meio do número (69) 99260-8218. “É importante que todos colaborem com a preservação ambiental. Jaru possui um aterro sanitário, coleta seletiva e diversas outras medidas que garantem o destino correto para todo tipo de rejeito. O cidadão pode colaborar para que o trabalho de coleta e descarte realizado pelas nossas equipes tenha o máximo de eficiência”, destacou.