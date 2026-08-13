Samuel Costa defende políticas de inclusão e justiça social em entrevista ao Em Foco Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 13/08/2026 às 08h20

O candidato ao governo de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa, concedeu entrevista ao site Em Foco Rondônia, em conversa conduzida pela jornalista Ana Carolina, e apresentou propostas voltadas à inclusão social e à redução das desigualdades no estado.

Durante a entrevista, Samuel destacou a necessidade de ampliar as políticas públicas destinadas a pessoas autistas, neurodivergentes, pessoas com deficiência, mães solo e outros grupos que enfrentam dificuldades de acesso a direitos e serviços públicos.

Para o candidato, o poder público precisa ouvir diretamente as pessoas que vivenciam essas realidades e construir políticas capazes de garantir dignidade, proteção e oportunidades.

“É necessário que viabilizemos políticas públicas para combater as desigualdades. Temos, na maioria, intituladas maiorias minorizadas. É necessário que nós resgatemos o sentimento de pertencimento e ouçamos quem realmente precisa do poder público. Governar é estar a serviço das pessoas.”

Samuel Costa também defendeu a construção de uma ampla rede de apoio e proteção social, com ações integradas para atender famílias em situação de vulnerabilidade.

Entre as prioridades apresentadas estão a criação de um pacto em defesa da primeira infância, políticas de proteção às mulheres, o enfrentamento ao feminicídio e à violência doméstica, além de ações de combate ao abuso, à exploração e ao trabalho infantil.

O candidato também chamou atenção para a necessidade de combater de forma mais contundente a exploração sexual de crianças e adolescentes.

“Proponho viabilizar justiça social, promovendo rede de apoio, rede de proteção, um pacto em defesa da primeira infância, enfrentamento ao feminicídio, à violência doméstica, ao abuso, à exploração, ao trabalho infantil e combater muito fortemente a exploração sexual.”

Samuel Costa afirmou ainda que o problema não pode ser tratado com naturalidade ou relativizado diante de sua dimensão social.

“Não podemos romantizar esse mal que assola milhares de rondonienses.”

Ao longo da entrevista, o candidato reforçou que sua proposta de governo pretende colocar as pessoas no centro das políticas públicas, com atenção especial às famílias que historicamente enfrentam barreiras de acesso à educação, saúde, assistência social, segurança e oportunidades.

Para Samuel Costa, governar significa compreender as diferentes realidades existentes em Rondônia e transformar essas demandas em políticas públicas permanentes, capazes de promover inclusão, proteção, pertencimento e justiça social.