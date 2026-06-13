Suspeito de roubo é agredido por populares em Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 13/06/2026 às 10h23

Uma guarnição da Polícia Militar de Rondônia atendeu no final da noite de sexta-feira (12), a uma ocorrência de lesão corporal nas proximidades do cruzamento da Avenida Mamoré com a Rua Constelação, na zona leste de Porto Velho. A equipe foi acionada para verificar uma possível solicitação de apoio, mas, ao chegar ao local, constatou que se tratava de um episódio de agressão física sofrida por William S., de 36 anos.

Segundo relatos de testemunhas colhidos pelos policiais, o homem teria tentado praticar roubos na região, quando foi surpreendido por um grupo de populares. Revoltados, os agressores iniciaram um linchamento contra o suspeito e, em seguida, fugiram do local tomando rumo ignorado. Ninguém foi detido pela participação nas agressões, que não tiveram seus autores identificados.

William S. apresentava um corte profundo na região da cabeça, mas permanecia consciente e orientado durante a abordagem policial. Ao verificarem a situação jurídica do indivíduo, os policiais constataram que ele utiliza tornozeleira eletrônica, que estava desligada no momento. Após consulta à Unidade de Monitoramento Eletrônico (UMESP), confirmou-se que ele cumpre pena em regime semiaberto e não possuía mandado de prisão em aberto contra si.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar os primeiros socorros. A equipe, composta pelo técnico de enfermagem Rusclei e pelo condutor Ezequiel, realizou o atendimento inicial e encaminhou William à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste, onde ele permanece sob cuidados médicos.

A guarnição policial informou que existem sistemas de câmeras de monitoramento em estabelecimentos comerciais e residências próximas ao local do incidente. Como os responsáveis pelos equipamentos não foram localizados durante a ocorrência, a informação foi registrada para que possa auxiliar em futuras investigações da Polícia Civil, que deverá apurar a dinâmica das agressões e as denúncias de roubo que antecederam o fato.