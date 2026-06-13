TJRO promove ação em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa

Por TJ-RO

Publicada em 13/06/2026 às 11h13

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) realiza, no próximo dia 15 de junho de 2026, no Auditório do Edifício-Sede, em Porto Velho, a ação pontual da campanha “Voz, Proteção e Dignidade: Justiça contra a Violência à Pessoa Idosa”, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

A iniciativa, que é promovida pela Coordenadoria da Infância, da Juventude e da Pessoa Idosa, tem como objetivo reforçar a importância da proteção, do respeito e da garantia dos direitos da população idosa, além de ampliar o debate sobre o enfrentamento às diversas formas de violência praticadas contra esse público.

A programação contará com abertura institucional e palestra com a promotora de Justiça Daniela Nicolai. Um dos momentos de destaque será a instalação do Comitê Estadual da Pessoa Idosa em Rondônia.

O evento também contará com uma apresentação cultural protagonizada por pessoas idosas de Porto Velho, valorizando o protagonismo, a experiência e as contribuições desse público para a sociedade.

A campanha integra as ações desenvolvidas pelo TJRO para fomentar a conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa e incentivar a construção de uma cultura de respeito, cuidado e inclusão.

Endereço: Auditório do Edifício-sede do TJRO. Rua Desembargador Francisco César Montenegro, 585. Olaria

Entrevistados: Desembargador Isaias Fonseca - Coordenador da Infância, da juventude e da pessoa idosa do TJRO