Homem investigado por crimes contra crinaça é preso pela Polícia Civil

Por PC/RO

Publicada em 13/06/2026 às 08h50

Nesta sexta-feira (12), a Polícia Civil de Rondônia, por meio das Delegacias de Costa Marques e de Alvorada d’Oeste, prenderam um investigado pelos crimes de aliciamento e assédio contra criança.

Durante o cumprimento da medida cautelar, foi localizado no interior da residência do investigado, além de uma arma de fogo de fabricação artesanal, diversos materiais, ferramentas e equipamentos compatíveis com a fabricação e manutenção de armamentos, evidenciando a existência de uma oficina clandestina destinada à produção de armas de fogo.

Diante da situação constatada, o investigado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública, juntamente com todo o material apreendido, para a adoção dos procedimentos de polícia judiciária cabíveis.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a proteção da sociedade, a defesa da ordem pública e o combate à criminalidade, atuando de forma permanente na investigação e repressão de condutas ilícitas em todo o Estado.