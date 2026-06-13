Homem é morto a facadas em bar no bairro Centenário em Rolim de Moura

Por Rondonianews

Publicada em 13/06/2026 às 08h40

Um homicídio foi registrado na noite desta sexta-feira (12), em Rolim de Moura. Um homem, identificado preliminarmente apenas como João Bracinho, conhecido como “Bracinho”, foi morto com golpes de faca na região do pescoço enquanto estava em um bar localizado na Rua Esperantina, no bairro Centenário.

Segundo as primeiras informações, a vítima estava sentada ingerindo bebida alcoólica quando um homem chegou ao local e desferiu diversos golpes de faca contra ele, atingindo principalmente a região do pescoço.

Após o ataque, o suspeito fugiu do local utilizando uma bicicleta, seguindo em direção ao loteamento Esplanada.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, porém, ao chegar ao local, constatou que a vítima já não apresentava sinais vitais.

A Polícia Militar compareceu à cena do crime, realizou o isolamento da área e registrou a ocorrência. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes para identificar e localizar o autor do homicídio.

Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento conforme novas informações forem divulgadas pelas forças de segurança.