Homem é preso enquanto vendia drogas em isopor de salgados na rodoviária
Por pvhnoticias.com
Publicada em 09/08/2026 às 10h20
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Na revista os policiais encontraram dentro do isopor de fachada, foram encontradas porções de crack e cocaína, além de cigarros contrabandeado. 

Um homem foi preso por tráfico na madrugada deste domingo (09), após ser flagrado com drogas na Avenida Jorge Teixeira, em frente a rodoviária de Porto Velho.

Uma guarnição composta pelo sgt Ribeiro, sgt Pantoja e cb Maia, recebeu denúncias que um suposto vendedor de salgados estaria com entorpecentes e conseguiu fazer a abordagem ao suspeito.

 Na revista os policiais encontraram dentro do isopor de fachada, foram encontradas porções de crack e cocaína, além de cigarros contrabandeados e outros objetos usados no tráfico, na casa do criminoso. 

Polícia Porto Velho
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