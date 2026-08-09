Samuel Costa cumpre agenda na Zona da Mata e reúne lideranças em Rolim de Moura

Por Assessoria

Publicada em 09/08/2026 às 10h00

ROLIM DE MOURA (RO) — O pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa, cumpriu agenda política na região da Zona da Mata, em Rolim de Moura. A atividade reuniu lideranças partidárias, representantes da cultura, do movimento indígena e candidatos às eleições de 2026.

O encontro contou com a presença de Renê Suarez, coordenador do PSB em Rondônia; Neidinha Suruí, indigenista e candidata ao Senado; Dra. Rosângela Cipriano, candidata a deputada federal pelo Cone Sul de Rondônia; e Adrian Johnson, candidato a deputado federal, psicólogo, produtor cultural e artista de múltiplas linguagens.

Também participou da agenda Helionice de Moura Silva Araújo, conhecida como Léo ou Dona Gaia, mulher negra, educadora, produtora cultural, mãe e avó, que coordena as atividades desenvolvidas pelo Ponto de Cultura Gaia Amiga.

O grupo foi recebido por Eleonice Gaia no Espaço Ecológico Gaia Amiga, em Rolim de Moura, onde foram discutidas pautas relacionadas à cultura, meio ambiente, participação social e desenvolvimento regional.

A passagem de Samuel Costa pela Zona da Mata faz parte de uma estratégia de aproximação com diferentes regiões de Rondônia. O pré-candidato tem defendido a necessidade de percorrer os 52 municípios do Estado, ampliando o diálogo com comunidades, movimentos sociais, povos indígenas, trabalhadores, produtores e lideranças locais.

Ao lado de Neidinha Suruí e dos demais integrantes do grupo, Samuel Costa também reforçou a proposta de construir uma agenda política voltada à valorização dos povos tradicionais, da cultura e das potencialidades econômicas e ambientais de Rondônia.

A agenda na Zona da Mata antecede novos compromissos políticos previstos para a região. A comitiva segue para Costa Marques, onde estão programadas reuniões com ativistas, representantes indígenas e povos da floresta.

A movimentação evidencia a tentativa do PSB de ampliar sua presença no interior do Estado e estabelecer uma articulação política que vá além da capital. Para Samuel Costa, a construção de um projeto para Rondônia passa pelo diálogo direto com as diferentes realidades existentes nos municípios.

“Vamos juntos caminhar os 52 municípios de Rondônia”, é a mensagem que vem sendo utilizada pelo grupo durante a agenda pelo interior.