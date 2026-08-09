Homem é encontrado morto com marcas de tiros na madrugada

Por Rondonianews.com

Publicada em 09/08/2026 às 10h10

Um homem identificado como Luiz Henrique Neves da Silva foi encontrado morto com marcas de disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo (9), em Rolim de Moura, Rondônia.

O caso aconteceu por volta das 5h, na Avenida Maringá, no bairro Boa Esperança.

Segundo informações obtidas no local, um grupo de trabalhadores que retornava de um serviço encontrou o homem caído na via. Ao se aproximarem, perceberam que ele apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

O Corpo de Bombeiros e as autoridades foram acionados, mas a vítima já estava sem sinais vitais quando o atendimento chegou ao local.

A perícia realizou os levantamentos necessários e constatou que Luiz Henrique apresentava seis perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, com ferimentos em diferentes regiões do corpo.

Após os trabalhos no local, o corpo foi encaminhado à Funerária São José, responsável pelos procedimentos funerários.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre quem teria cometido o crime, a motivação ou como os disparos aconteceram.

Câmeras de segurança existentes em imóveis próximos ao local poderão ajudar a esclarecer o caso. Equipamentos instalados em residências nas proximidades deverão ser analisados pelas autoridades responsáveis pela investigação, na tentativa de identificar possíveis pessoas ou veículos que tenham passado pela região no horário do crime.

A investigação deverá buscar esclarecer as circunstâncias da morte, identificar o responsável pelos disparos e descobrir a motivação do homicídio.

O caso segue sob investigação.