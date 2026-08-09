O TEMPO E A TEMPERATURA: domingo será de pancadas de chuva isoladas em áreas do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 09/08/2026 às 09h40

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica domingo de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas em áreas do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

No Pará e no Amapá, o tempo permanece com bastante nebulosidade e possibilidade de chuva passageira, principalmente no norte e litoral dos estados.

Já no Tocantins, o cenário é diferente. O tempo segue firme, com poucas nuvens, calor durante a tarde e umidade relativa do ar podendo ficar próxima dos 20%.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Rio Branco. A máxima pode chegar aos 37°C em Palmas. Manaus varia entre 26°C e 35°C; Belém entre 24°C e 34°C; Boa Vista entre 25°C e 33°C; Macapá entre 24°C e 32°C; e Porto Velho entre 24°C e 35°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).