Furia diz que plano de governo será complementado ouvindo o povo e definindo prioridades

Por Assessoria

Publicada em 09/08/2026 às 09h50

Após participar, na sexta-feira (7), do encontro técnico “Os desafios dos próximos 4 anos: O que as evidências do controle externo revelam sobre Rondônia”, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), o candidato ao governo Adailton Furia, elogiou a iniciativa como forma de ajudar a orientar os planos de governo dos candidatos, mas observou que um plano real de governo precisa levar em consideração as aspirações e expectativas de sua população. O evento do TCE apresentou um diagnóstico detalhado das contas públicas do estado de Rondônia, a situação fiscal e capacidade de investimentos, além trazer indicadores sociais.

Candidato pelo PSD, em aliança com Avante e a Federação Renovação Solidária (composta por PRD e Solidariedade), Furia concorre pela coligação “Gente que Gosta de Gente”. A escolha da frase que vai compor a base de partidos não foi uma ação aleatória. “Para ser um bom governante, o governador tem que gostar de gente, tem que estar no meio do povo, cara a cara, olho no olho, e assim, ouvindo a população, as lideranças, prefeitos e vereadores, vamos complementar nosso plano de governo.”

O diagnóstico apresentado pelo TCE-RO chega em um momento importante do processo eleitoral, quando os candidatos começam a apresentar suas propostas à população. “Muitas promessas vão surgir a partir das eleições, mas é importante que sejam promessas de acordo com aquilo que é a realidade orçamentária do Estado de Rondônia”, afirmou Furia.

Aos 39 anos, Adailton já exerceu os cargos de vereador, deputado estadual e prefeito eleito e reeleito com quase 90% dos votos da população de Cacoal. A partir dessa semana o candidato vai impor novo ritmo em suas andanças, visitando cada município, cada distrito e pequenas comunidades.

“Ao longo da campanha vamos estar em todos as regiões do Estado, levando nossa mensagem de otimismo e esperança. Vamos mostrar à população de Rondônia que pode confiar em nossas propostas e podem sonhar com dias melhores para todos”, destacou.

Imagens: Arquivo TCE-RO