2ª Feira Rondônia Empreendedora chega ao último dia no Espaço Alternativo

Por Yalle Dantas

Publicada em 09/08/2026 às 10h30

Quem ainda não conferiu a 2ª edição da Feira Rondônia Empreendedora tem apenas esta oportunidade. O evento, que movimentou o Espaço Alternativo desde a última quinta-feira (6), encerra sua programação neste domingo (9), funcionando das 17h às 21h, com entrada gratuita e classificação livre.

Neste último dia, o público ainda pode aproveitar o melhor da economia criativa do estado, reunindo estandes de artesanato regional, inovações e uma praça de alimentação com pratos típicos da culinária local. O evento também mantém em funcionamento o espaço dedicado à adoção responsável de cães e gatos, promovendo a conexão entre ONGs e novas famílias.

Ao longo de sua realização, a feira consolidou-se como um importante ponto de encontro para valorizar os negócios regionais, estimular a circulação de renda e oferecer lazer cultural ao ar livre para toda a comunidade de Porto Velho.

SERVIÇO

O quê: Encerramento da 2ª edição da Feira Rondônia Empreendedora

Quando: Domingo, 9 de agosto (Último dia)

Horário: Das 17h às 21h

Local: Espaço Alternativo – Porto Velho/RO

Entrada: Gratuita (Classificação Livre)