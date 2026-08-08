Empresário morre após colisão entre caminhonete e carreta na BR-364

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/08/2026 às 09h45

O empresário Nelcides de Almeida Mello, de 62 anos, conhecido na região como Gabiru Mello, morreu após uma colisão frontal entre uma caminhonete e uma carreta bitrem na BR-364, entre Itapuã do Oeste e Ariquemes, em Rondônia.

Conhecido no município de Ariquemes, Gabiru Mello era sócio-administrador de empresas ligadas aos setores de mineração, terraplanagem e comércio de maquinários e peças destinados à atividade mineral. Ele também era pai do piloto e pecuarista Nelson Alexandre Santos Mello, conhecido como Xandy do Motocross, que foi assassinado a tiros em fevereiro de 2025, em um posto de combustíveis de Ariquemes. O julgamento dos envolvidos ocorreu em julho deste ano.

No acidente, a caminhonete Chevrolet S10 conduzida pelo empresário ficou completamente danificada após o impacto. Nelcides ficou preso às ferragens do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar socorro, mas a equipe constatou a morte da vítima ainda no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou o isolamento da área para permitir o trabalho dos peritos da Politec.

Segundo relatos de motoristas que trafegavam pela rodovia, a caminhonete teria realizado ultrapassagens pouco antes da colisão com o veículo de carga. A informação, no entanto, ainda não determina a dinâmica do acidente.

As circunstâncias e as causas da colisão permanecem sob investigação técnica pelos órgãos responsáveis.