Aplicativo PVH+ disponibiliza Cadastro Municipal do Produtor Rural e amplia acesso aos serviços 

Por Jean Carla Costa

Publicada em 08/08/2026 às 10h50

Os produtores rurais de Porto Velho já podem realizar o Cadastro Municipal do Produtor Rural por meio da plataforma digital da Prefeitura. O novo sistema, disponível no portal PVH Mais, Cadastro Municipal do Produtor Rural, utiliza autenticação via e-Gov/gov.br, garantindo mais segurança, transparência e rastreabilidade das informações cadastradas.

O cadastro passa a ser a porta de entrada para o acesso aos serviços e programas oferecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), tornando o atendimento mais ágil e eficiente.

O secretário da Semagric, Douglas Bener, reforça a importância da adesão dos produtores. “Estamos modernizando o atendimento ao homem e à mulher do campo. Com esse cadastro, o produtor terá acesso facilitado aos serviços da Semagric por meio de um sistema seguro, auditável e integrado aos canais digitais da Prefeitura”.

O prefeito Léo Moraes destacou que a digitalização dos serviços representa mais facilidade para quem vive e trabalha na zona rural.

“Estamos levando a tecnologia para mais perto do produtor rural, facilitando o acesso aos serviços públicos e reduzindo burocracias. O Aplicativo PVH+ é uma ferramenta que aproxima o cidadão da gestão e permite que o atendimento seja mais rápido, seguro e eficiente.”

O diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas da Semagric, Herlan Alves Lopes, destacou que a ferramenta também fortalece o planejamento das ações da Secretaria. “É fundamental que todos os produtores façam o cadastro. Além de simplificar o acesso aos serviços, o sistema permitirá um atendimento mais organizado e direcionado às necessidades do setor rural”.