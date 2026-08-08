Homem é preso com drogas e revólver na Vila Princesa

Por Newsrondonia.com

Publicada em 08/08/2026 às 09h15

Um homem de 45 anos, identificado pelas iniciais E.P.S., foi preso no início da noite desta sexta-feira (7), durante uma ação da Polícia Militar no âmbito da Operação Força Total – CRP I, no bairro Vila Princesa, em Porto Velho.

A ocorrência começou após informações do setor de inteligência da Polícia Militar indicarem que um bar da região estaria sendo utilizado para a comercialização de drogas. Diante da denúncia, uma equipe foi até o endereço e passou a monitorar discretamente a movimentação no estabelecimento.

Durante o acompanhamento, os policiais identificaram uma movimentação considerada compatível com a venda de entorpecentes. Quando a equipe se aproximou para realizar a abordagem, várias pessoas que estavam no local correram e conseguiram fugir.

E.P.S. permaneceu no estabelecimento e foi abordado pelos policiais. Conforme o registro da ocorrência, durante a busca pessoal não foram encontrados materiais ilícitos com ele. Questionado sobre a movimentação no bar, o suspeito teria admitido a comercialização de drogas.

Ainda segundo o registro policial, o homem indicou que os entorpecentes estavam escondidos dentro de um freezer. Os policiais realizaram buscas no local e encontraram uma porção maior e outras 35 porções menores de uma substância aparentando ser maconha.

As porções estavam acondicionadas de maneira compatível com a comercialização, conforme o registro da ocorrência. No estabelecimento, os policiais também localizaram duas máquinas de cartão, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar os entorpecentes.

Durante as buscas, a equipe encontrou ainda um aparelho celular e R$ 138 em dinheiro. Na continuidade da averiguação, os militares localizaram dentro de uma sapateira um revólver calibre .38, acompanhado de sete munições.

Das sete munições encontradas, seis estavam intactas e uma apresentava sinais de percussão. Segundo as informações levantadas durante a ocorrência, E.P.S. possui antecedentes relacionados a homicídio e já teria permanecido preso por aproximadamente 28 anos.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito teria assumido a propriedade da arma, das drogas e dos demais materiais encontrados no estabelecimento. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia.

Todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial, que ficou responsável pela adoção das providências cabíveis. O caso foi registrado inicialmente como tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.