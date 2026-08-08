Zé Felipe manda beijo para Ana Castela em show e pede segredo aos fãs:

Por R7

Publicada em 08/08/2026 às 10h22

Ih, rapaz... Zé Felipe resolveu mexer no vespeiro.

O cantor chamou a atenção ao citar a ex-namorada, Ana Castela, durante o show que fez na ExpoAri, em Ariquemes (RO), na noite da última quinta-feira (6).

A Boiadeira, que viveu um relacionamento com Zé, se apresenta no mesmo evento nesta sexta-feira (7) e, pelo visto, o artista não perdeu a oportunidade de mandar aquele recadinho para lá de misterioso...

Durante a apresentação, o sertanejo conversava com o público quando mencionou Ana e pediu um favorzinho aos fãs: “Ana Castela? Vocês mandam um beijo pra ela e falam que foi um goiano que mandou. Não fala quem foi, porque dá problema”. Xiii!

A declaração arrancou risadas e aplausos da plateia. E, claro, não demorou para o vídeo cair nas redes sociais e a turma começar a especular.

Desde o fim do relacionamento, os dois têm mantido discrição sobre a vida pessoal. Mas também, né? Basta um citar o nome do outro que pronto: a internet já começa a procurar pelo significado oculto da história!

Nos comentários do vídeo, teve gente torcendo por uma reconciliação e teve também quem achasse melhor deixar o romance definitivamente no passado.

Agora fica a pergunta: será que Ana Castela vai retribuir o beijo do goiano misterioso? 🤭