Carla Diaz vive em mansão luxuosa de 2 mil m² em São Paulo

Por IG

Publicada em 08/08/2026 às 10h30

Carla Diaz, de 35 anos, costuma ser extremamente discreta quando o assunto é sua vida pessoal. No entanto, recentemente, ela matou a curiosidade dos fãs e mostrou um pouco a entrada de sua mansão, localizada em São Paulo.

Na ocasião, ela filmou sua cachorrinha escondida entre o jardim que está localizado próximo ao hall de entrada. O imóvel foi adquirido pela atriz em 2025 e conta com 2 mil m².

A compra do imóvel marcou um momento especial da carreira de Carla Diaz. Após 20 anos vivendo no Rio de Janeiro, ela retornou a São Paulo.

Antes de se mudar, ela fez uma reforma no espaço e o redecorou com obras de arte. Em entrevista ao Gshow, concedida em 2024, a atriz revelou que o imóvel possui adega, piscina, cinema e oito quartos.

Na época, Carla Diaz celebrou sua nova conquista: “Não gosto de falar muito porque parece ostentação, mas foi conquistado com muito trabalho. Sempre morei em apartamento, e agora aconteceu essa oportunidade. A casa tem mais de 2 mil m², fiquei encantada. Ter minha casa própria para colocar meus cachorros e constituir minha família. É uma grande realização“, declarou a artista.

Carla Diaz está vivendo uma ótima fase na carreira. Recentemente, a atriz estreou como a vilã Liz, na novela em formato vertical "Então É Amor?", do Globoplay. Na produção, a personagem ardilosa é a noiva de Vicente (Miguel Borges), que se apaixona por Rosa (Arianne Botelho), uma amiga de infância.