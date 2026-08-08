FICCO/RR prende foragido da Justiça de Rondônia condenado por homicídio

Boa Vista/RR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Roraima (FICCO/RR) prendeu, nesta sexta-feira (7/8), um homem foragido da Justiça de Rondônia, condenado pelos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado.
A partir de informações obtidas por meio de ações de inteligência, a FICCO/RR realizou diligências para localizar o foragido e efetuar sua prisão.
Após a prisão e a adoção dos procedimentos legais cabíveis, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, em que permanecerá à disposição da Justiça.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Roraima (FICCO/RR) é composta pelas Polícias Militar, Civil, Penal e Federal, além das Secretarias de Segurança Pública e da Justiça e da Cidadania.
Comunicação Social da Polícia Federal em Roraima
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