FICCO/RR prende foragido da Justiça de Rondônia condenado por homicídio

Por PF/RR

Publicada em 08/08/2026 às 09h15

Boa Vista/RR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Roraima (FICCO/RR) prendeu, nesta sexta-feira (7/8), um homem foragido da Justiça de Rondônia, condenado pelos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado.

A partir de informações obtidas por meio de ações de inteligência, a FICCO/RR realizou diligências para localizar o foragido e efetuar sua prisão.

Após a prisão e a adoção dos procedimentos legais cabíveis, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, em que permanecerá à disposição da Justiça.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Roraima (FICCO/RR) é composta pelas Polícias Militar, Civil, Penal e Federal, além das Secretarias de Segurança Pública e da Justiça e da Cidadania.

Comunicação Social da Polícia Federal em Roraima