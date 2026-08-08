Bruno Gagliasso se pronuncia após reclamar de McDonald’s fechado:

Por R7

Publicada em 08/08/2026 às 10h12

Bruno Gagliasso causou polêmica nas redes sociais na última quarta-feira (5). O ator filmou, indignado, um McDonald’s, localizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que havia fechado 10 minutos antes do horário.

“Disseram que era até às 23h, mas, na verdade, fecha às 22h50. Fecharam 10 minutos mais cedo. Se liga, McDonald’s”, declarou o marido de Giovanna Ewbank.

A fala de Bruno revoltou os seguidores. Muitos acharam que ele foi elitista e desrespeitoso com os funcionários. Além disso, o chamaram de “hipócrita” por defender o fim da escala 6 x 1, mas expor a situação com “falta de empatia” com os trabalhadores.

Ao blog, o ator se pronunciou. Por meio de sua assessoria de imprensa, ele enviou um comunicado, em que confessou estar arrependido.

“Fui impulsivo e imaturo na forma como reagi, ao levar uma frustração para a internet. Não tenho nenhum problema em reconhecer isso”, disse Bruno.

Além disso, admitiu que errou e que a situação o fez refletir. “A gente vive um momento em que todo mundo quer ter razão. Eu prefiro aprender quando erro. E fica o aprendizado: se eu quiser um Big Mac, chego mais cedo.”