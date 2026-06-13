Vice-campeão mundial de poesia falada, Emerson Alcalde vem a Porto Velho fomentar o slam

Por Assessoria

Publicada em 13/06/2026 às 10h03

O slam é um campeonato de poesia e performance que acontece em rede a nível mundial. Emerson Alcalde é o brasileiro que chegou mais longe na Copa do Mundo de Slam, ao ter sido vice-campeão mundial 2014. Ele vem a Porto Velho pela primeira vez neste fim de semana.

Emerson Alcalde terá uma agenda cheia em Porto Velho. No domingo (14), ele participa do debate com o tema “Slam e Educação: Estratégias para a implementação da poesia falada na Escola Nacional do Hip Hop em Rondônia”. O debate inicia às 14h e será realizado no Espaço do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia, que fica localizado na Rua Dom Pedro II, 1982, no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Porto Velho. A entrada é gratuita.

O motivo de ter a educação como tema principal é devido ao fato de a vinda dele ocorrer por via da Escola Nacional do Hip Hop, um projeto vinculado ao Ministério da Educação (MEC), que pretende ampliar a entrada do hip hop nas escolas, sendo uma ferramenta de auxílio a educação formal por meio da escrita criativa, danças e artes visuais.

Ainda no domingo, Alcalde é uma das atrações do Acústico Lofi, que ocorre a partir das 18h no Skate Park.

Emerson Alcalde é renomado nacionalmente devido a sua ligação entre poesia e educação. Ele inclusive venceu o Prêmio Jabuti em 2021, por ter criado o Slam Interescolar, uma competição de poesia autoral entre escolas, em que os alunos incluem os conteúdos aprendidos nas disciplinas convencionais em formato de poesia. Ele irá apresentar o conceito do slam interescolar na Escola Estadual Mariana, que fica localizada na zona leste de Porto Velho.

O poeta também vai participar do lançamento da primeira disciplina focada em slam em uma universidade do Brasil. Ele irá abordar sobre a disciplina “Slam - A poesia falada como ferramenta folkcomunicacional e comunicação contra-hegemônica”, que será lecionada no segundo semestre de 2026 pelo professor Carlos Guerra Júnior, conhecido no mundo artístico como Mossoró. A disciplina optativa e aberta para estudantes de todos os cursos, sob o nome de Tópicos Especiais em Comunicação III, será lecionada no curso de Jornalismo pelo professor Carlos Guerra Júnior, que foi finalista do Slam Portugal em 2017.

Emerson Alcalde também é criador do Slam da Guilhermina, um dos principais campeonatos de poesia falada do Brasil.