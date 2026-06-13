Irã diz que funeral de Ali Khamenei começará em 4 de julho; sepultamento será no dia 9

Por G1

Publicada em 13/06/2026 às 09h42

O funeral de Ali Khamenei, líder supremo do Irã morto em fevereiro, começará em Teerã no dia 4 de julho e será concluído com o seu sepultamento na cidade de Mashhad, no nordeste do país, em 9 de julho, informou a mídia estatal iraniana neste sábado (13).

Khamenei foi morto durante os ataques israelenses e norte-americanos ao Irã. Sua morte marcou o fim de mais de três décadas à frente da República Islâmica.

Ele foi substituído por seu filho, o também aiatolá Mojtaba Khamenei, que ainda não fez aparições públicas, e cujo estado de saúde é um mistério.

Líder supremo

Ali Khamenei esteve na linha de frente da Revolução Islâmica, em 1979, ao lado do aiatolá Ruhollah Khomeini, líder do movimento que se tornou o líder supremo até sua morte, em 1989.

Nascido em 1939 na cidade de Mashhad, no leste do Irã, Khamenei teve seus anos de formação religiosa e política na década de 60, envolvido nos movimentos que questionavam o regime do então xá Mohammad Reza Pahlevi.

le se aproximou do movimento de Khomeini durante os estudos em Qom, e logo estava ajudando a organizá-lo e executando missões em território iraniano.

Em junho de 1981, Khamenei sofreu um atentado a bomba que deixou seu braço direito paralisado para sempre. Quatro meses depois, foi eleito presidente do Irã, com 95% dos votos.

Ele se manteve na presidência até a morte de Khomeini, quando a Assembleia de Peritos o escolheu como novo líder supremo.

Especialistas atribuíram a Khamenei uma estratégia de construir e fortalecer estruturas paralelas dentro do Estado que espelhavam algumas de suas instituições, como o Exército e as agências de inteligência, para dessa forma poder controlá-las melhor. É o caso da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês), por exemplo, uma força paralela aos militares tradicionais.

Ao longo dos anos, tornou-se capaz de influenciar cada vez mais a formulação e execução de políticas no país, e fomentou o culto à sua personalidade.

Em 2018, uma reportagem investigativa da agência de notícias Reuters afirmou que Khamenei controlava um poderoso império financeiro que valia à época 95 bilhões de dólares, baseado no confisco de propriedades que pertenciam a iranianos normais, inclusive de minorias. A apuração não encontrou evidências de que ele usasse a fortuna para luxos pessoais, mas sim para financiar suas ações políticas – a apuração foi à época classificada como incorreta por seu gabinete.

Nas mais de três décadas no poder, Khamenei enfrentou diversas ondas de protestos, todos reprimidos com violência, enquanto manteve uma política de linha dura em relação a costumes. Seu governo foi acusado de matar opositores exilados, e reprimiu jornalistas e intelectuais não alinhados ao regime.