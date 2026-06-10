Encontro de pré-candidatos ao Governo; Novo desafio de Euma; Reunião do PSD solta fumaça

Por Sérgio Pires

Publicada em 10/06/2026 às 08h30

NA AMÉRICA DO SUL, MAIS DE 258 MILHÕES AINDA SÃO GOVERNADOS PELA ESQUERDA, MAS OS CONSERVADORES E DIREITISTAS REAGEM

A direita já tem os governos da Argentina e do Chile. Ganhou agora no Peru, embora com um percentual de menos de 1 por cento. No próximo dia 21, tem chances reais de repetir, a Colômbia, o resultado do primeiro turno, quando o candidato direitista chegou à frente do esquerdista com mais de dois pontos percentuais. Também governa o Equador, a Bolívia, o Paraguai.

Caso se confirme a vitória na Colômbia, o que é muito provável, a direita assumirá os governos de seis países da América do Sul. O maior número em muitos anos, já que, nas últimas décadas, foram os governos socialistas ou de tendência esquerdista que comandaram a maioria dos países do continente.

O Brasil é o maior destes países, há mais de duas décadas sobre comando esquerdista, com um hiato de quatro anos sob governo da direita. É o maior e mais populoso país do continente. Mas também são de esquerda, hoje, a própria Colômbia; Suriname, Guiana, Venezuela e Uruguai.

Em números aproximados, se a Colômbia tender para a direita, serão aproximadamente 176 milhões de habitantes governados por presidentes conservadores ou de direita. Já a esquerda, liderada pelos 212 milhões de brasileiros, cerca de 258 milhões ficarão sob a tutela de governantes de esquerda, que se autodenominam progressistas, mas que, na verdade, simbolizam todo o atraso do desenvolvimento social, humano e econômico.

Mais perto de 179 milhões de pessoas habitam a América Central, formando com o sul do planeta a América Latina. Na esquerda, Cuba é o principal exemplo do comunismo que deu errado, como em tantas outras regiões do Planeta. A Venezuela esquerdista está ruindo, mas ainda sobrevive num regime totalitário. Destes países, um dos que mantém a pior ditadura esquerdista é o da Nicarágua de Daniel Ortega.

Em El Salvador, com Bukele, a ditadura é de direita. Era o mais violento país do mundo ocidental e hoje o número de assassinatos caiu para zero. Panamá é centro-esquerda; República Dominicana é direita e Guatemala, um governo que se diz de centro.

Enfim, como o Brasil, tanto a América do Sul, como toda a América Latina estão divididas. A esquerda dominou quase todo o continente em praticamente nas últimas três décadas, com algumas poucas exceções, mas, nos últimos anos, a direita começou a reagir. Hoje, a maioria da população da região, até por causa do Brasil, ainda está sob o jugo esquerdo/socialista. Mas o centro direita tem reagido e começa a ocupar países importantes, como a Argentina e o Chile, apenas para usar dois exemplos.

Peru e Colômbia, longos anos comandados pela esquerda, podem estar trocando de mãos. Mas, mesmo que o façam, continuarão divididos. Quase meio a meio.

OAB DE CACOAL SEDIA NESTA QUARTA PRIMEIRO ENCONTRO DOS PRETENDENTES AO GOVERNO DE RONDÔNIA

A quarta-feira é um dia especial para a democracia em Rondônia. Mais uma vez, como sempre fez em períodos eleitorais, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, sedia um grande encontro entre todos os pré-candidatos ao Governo rondoniense. Começará pela subseção da OAB de Cacoal, que cedeu seu auditório para a promoção da Associação Brasileira de Câmaras de Vereadores, a Abracam. Lá, o encontro está agendado para começar às 9h da manhã.

Já confirmaram presenças os principais nomes na disputa. O senador Marcos Rogério, o ex-prefeito da cidade, Adailton Fúria; o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves; o emedebista Pedro Abib e também candidatos de partidos menores e com chances também menores, como o advogado e jornalista Samuel Costa e Luiz Teodoro, do Psol, estarão participando do evento.

A iniciativa de Cacoal torna-se pioneira em relação a outras que serão certamente promovidas no Estado, antes do encontro que será promovido pelo OAB regional em Porto Velho, em data ainda a ser definida. O presidente da subseção de Cacoal, Miguel Antônio Barros Filho, tem o apoio de uma grande equipe para organizar o encontro da quarta-feira.

Basicamente, cada um dos convidados terá 30 minutos para expor suas ideias, planos, projetos e tudo o mais que envolve a caminhada em direção ao Palácio Rio Madeira/CPA.

Não se sabe ainda se os candidatos também vão assinar um termo de compromisso para uma campanha de alto nível. Portanto, esta quarta-feira transforma Cacoal na Capital da política rondoniense.

Quem se sairá melhor?

PEITO ABERTO: EVERTON LEONI ABRE O JOGO, LEMBRA DOS CONVITES DE CASSOL E NÃO POUPA ELOGIOS A FÚRIA

Está imperdível a entrevista que o empresário, jornalista e apresentador Everton Leoni, candidato a vice-governador na chapa de Adailton Fúria, concedeu aos sites Rondônia Dinâmica e Informa Rondônia, respondendo a várias de Vinicius Canova.

Na conversa, Everton relata sua caminhada como líder do maior grupo de comunicação do Estado; diz que Fúria tem muito de Ivo Cassol; que foi convidado três vezes para ser vice de Cassol, caso ele concorresse. Disse que, entre vários motivos para aceitar o convite para ser vice, que “o Fúria tem muito do Ivo Cassol. O mestre na política do Fúria é o Ivo Cassol. Seria uma nova encarnação, evidentemente, que não vai substituir o Ivo, que foi o maior governador desse Estado, mas é alguém que segue os seus passos”.

Habituado ao vídeo e à comunicação, Everton fala abertamente sobre todos os temas abordados. Não enrola, não contorna. Vai direto ao ponto. Lembrou da grande injustiça da sua vida e que, anos depois, foi absolvido por unanimidade, pela Justiça rondoniense. Disse que passou suas empresas aos filhos e que volta à política, duas décadas depois de afastado dela e sobre sua volta, exatamente ao lado de Adailton Fúria, a quem ele não poupa elogios.

“O Fúria é algo que a gente não conhecia ainda. O cara que faz 85 por cento dos votos numa reeleição, isso não é para qualquer um. Então, ele tem alguma coisa de diferente. Os seus adversários não estão enfrentando um candidato qualquer. Estão enfrentando um fenômeno”, destacou. Para acessar a toda a entrevista, basta acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=sHIwt2Fo3DM

FRONTEIRA DE RONDÔNIA COM A BOLÍVIA FICA DESGUARNECIDA SEM A ATUAÇÃO FIRME DO EXÉRCITO BRASILEIRO

O anúncio caiu como uma bomba (com o perdão do trocadilho) nos meios militares. Inclusive em Rondônia. O corte de mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos nas Forças Armadas, com bem mais de 1 bi e meio apenas para o Exército, vai deixar nossas fronteiras desguarnecidas. Em Rondônia e Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, são perto de 3.400 quilômetros de fronteira.

O maior prejuízo será para Rondônia, com pelo menos 1.432 quilômetros nos separando dos nossos vizinhos bolivianos. Mesmo com todo o aparato policial e com o apoio imprescindível do Exército, com seus grupamentos de selva, o tráfico de drogas e de armas é recorrente.

Imagine-se agora, quando não só as fronteiras rondonienses, mas os maios de oito mil quilômetros de fronteiras que o Brasil tem como outros países, ficarem desguarnecidas, porque não há recursos para manter as ações do Exército. Ficaremos vulneráveis não só ao tráfico de drogas e armas, mas também de guerrilhas e de terroristas.

Um dos primeiros protestos contra a decisão do governo Lula de cortar tanto dinheiro do Exército e prejudicar totalmente a vigilância das nossas fronteiras, foi o do deputado federal Coronel Chrisóstomo, que, aliás, é oriundo das Forças Armadas. Em nível nacional e estadual, várias vozes se insurgiram contra a tenebrosa decisão.

Problemas como narcotráfico, extração ilegal de madeira e tráfico de armas, entre outros, são alguns dos desafios enfrentados pela Polícia Federal, pelas Forças Armadas e pelo Ibama nas fronteiras brasileiras na Amazônia. Sem o apoio efetivo do Exército, que dá grande segurança à estrutura de fronteiras, ficaremos à mercê do crime e dos criminosos.

Só nos resta rezar!!

EUMA SE PREPARA PARA NOVO DESAFIO: DEPOIS DO SUCESSO REPRESENTANDO A CAPITAL EM BRASÍLIA, ELA QUER A CÂMARA

Quem conhece Euma Tourinho não se surpreendeu com os resultados altamente positivos que ela conseguiu, durante o período em que esteve como representante da Prefeitura de Porto Velho em Brasília. Nem com os cerca de 200 milhões de reais que conseguiu, de projetos aprovados, para serem investidos na Capital. Obstinada, Euma bateu em todas as portas possíveis e, em tão pouco tempo, conseguiu recursos muito acima das melhores perspectivas.

Nesta semana, ao participar do programa Papo de Redação, com os Dinossauros do Rádio (Parecis FM, segunda a sexta, do meio dia às 14 horas) ela fez uma espécie de prestação de contas do trabalho à frente da Representação na Capital Federal.

Na segunda quinzena deste mês, provavelmente entre 16 e 17 deste junho, ela se afastará do cargo para disputar uma cadeira à Câmara Federal. A política partidária, da qual manteve distância durante todos os anos em que foi magistrada, na sua aposentadoria acabou por cativá-la.

A estreia de Euma Tourinho foi como candidata à Prefeitura de Porto Velho, alcançando nada menos do que 25 mil votos, uma votação expressiva para quem, pouco tempo antes, era praticamente desconhecida do grande eleitorado.

Agora, ela começa sua caminhada em direção a uma das oito vagas da representação rondoniense na Câmara Federal. É um nome muito forte. Disputará pelo Podemos, partido do prefeito Léo Moraes, a quem é grande aliada e de quem terá apoio, junto com os demais nomes do partido na corrida de outubro.

A obstinada e competente Euma Tourinho entra em novo desafio. Quem ninguém se engane: ela entra para chegar lá!

NÃO CHEGOU A HAVER INCÊNDIO. MAS SAIU FUMAÇA EM REUNIÃO ENTRE ALIADOS PARA A ELEIÇÃO DE OUTUBRO

O mar não está pra peixe! Como este modesto espaço com informações e comentários jornalísticos publicou dias atrás, quem só ouve discursos e declarações oficiais da porta para fora, não imagina quando todos as fecham para conversar. É quando os confrontos ocorrem lá dentro.

Em todos os partidos, coligações e federações, os momentos de tensão, ideias divergentes e lavagem de roupa suja ocorrem, embora na hora das declarações oficiais, tudo pareça estar às mil maravilhas.

Nesta segunda-feira, uma reunião entre aliados soltou fumaça. Não chegou a se ter um incêndio completo, mas em alguns momentos esteve perto disso. O encontro, pelas lados palacianos, foi mais um em que o grupo liderado pelo governador Marcos Rocha e o do seu novo aliado, Adailton Fúria, chegaram a elevar vozes, embora não se tenha falado ainda em ruptura.

Recentemente, foi criada uma comissão no governo para tratar da eleição. Inicialmente, a primeira dama e secretária, Luana Rocha, seria um dos membros. Depois, passou a ser a líder do grupo e, por último, surgiu a exigência de que ela coordene a campanha de Fúria.

O grupo do ex-prefeito de Cacoal não aceita. Rocha exige. Por enquanto, há apenas um impasse, que ainda pode ser contornado. Como disse uma das testemunhas mais distantes da reunião, ao comentar o assunto com amigos próximos: “o caso começou difícil, ficou muito difícil no meio, mas depois as coisas amenizaram”.

Mas que ninguém se engane. Há sim problemas sérios a serem superados. Se o serão? Neste momento, ninguém sabe.

SÓ NESTE ANO, RONDÔNIA RECEBEU QUATRO MIL DOSES DA PERIGOSA VACINA CONTRA A DENGUE

Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde anunciava, com toda a pompa, a liberação de mais de 1 milhão e 200 mil doses de vacinas contra a dengue, para atender, inicialmente, aos jovens e aos profissionais da saúde.

Para Rondônia, chegaram nada menos do que 4 mil doses, para começar a imunizar 9.300 pessoas entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, entre outros.

Não se sabe, ainda, quanto deste público/alvo recebeu as vacinas, agora suspensas pelo governo brasileiro, depois de depois de grande número de casos com efeitos colaterais graves e pelo menos duas mortes. Ou seja: a vacina, criada com festas e elogios pelo Instituto Butantã, é uma bomba relógio, inserida nos organismos de pelo menos meio milhão de brasileiros, que já foram vacinadas.

Em Rondônia, as primeiras doses foram aplicadas em 2024, principalmente em jovens e gente da saúde. Para completar a imunização, seriam necessárias duas doses. A imensa maioria, aqui no Estado, tomou apenas uma, o que pode ter salvado suas peles de efeitos perigosos e até da morte.

O Ministério da Saúde anuncia que os testes da vacina vão prosseguir. O que não se entende é como um produto como este é colocado no mercado antes de anos e anos de testes e experiências. Na Ciência e na Medicina, os eufóricos discursos políticos não curam ninguém. Mas podem matar! E o Brasil está testemunhando essa triste realidade!

JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ DECIDINDO QUE EXIGÊNCIA DE CÓDIGO DE TRANSPORTE ANTES DO FRETE É ILEGAL

Os freteiros não estão sozinhos na luta contra mais uma exigência exageradamente burocrática e cheia de dificuldades, imposta pelo governo federal, com apoio dos governos estaduais (incluindo Rondônia) que praticamente os impede de trabalhar. O governo brasileiro impôs aos transportadores autônomos uma série de medidas, com uso da internet e outros recursos tecnológicos, que causam a eles grandes danos.

A exigência de conseguirem o CIOT, Código Identificador da Operação de Transporte, determina que agora ele seja conseguido apenas através do aplicativo gov.br, causando enormes dificuldades aos profissionais que atuam na área. Primeiro, porque muitos sequer sabem usar a internet corretamente; depois porque, pelo acúmulo de gente querendo entrar no aplicativo para conseguir trabalhar, ele fica muitas vezes inacessível.

Mas por que os freteiros não estão sozinhos? Não só porque muitas empresas que dependem deles estão se unindo aos protesto, mas também por decisões judiciais, determinando que o CIOT via internet não seja exigido.

Algumas das decisões judiciais já favorecendo os freteiros: TRF 3 de São Paulo, através da desembargadora Marisa Santos; TRF 4 de Porto Alegre, através do desembargador Thompson Flores; TRF 1 de Brasília, via decisão do Desembargador Flávio Jardim.

Advogados do escritório Andrade Settis, orientam os profissionais a entrarem na Justiça, com liminar, para que a exigência do CIOT, da forma como está sendo feita, seja cancelada. “Esta história toda de travamento do CIOT, de interromper o frete antes de ele começar, é inconstitucional e não pode ser feita pelo poder público”, avisa um dos advogados.

A Justiça, em diferentes regiões do país, está dando um basta a mais este abuso contra quem precisa trabalhar para sobreviver!

POLICIAL/BANDIDO LIDERA TRÁFICO DE DROGAS E USA LINGUAGEM MAFIOSA: “NÃO É PESSOAL, É APENAS UM NEGÓCIO!”

Todos os bons policiais brasileiros, aqueles que arriscam a vida para proteger a população, geralmente ganhando salários muito menores do que merecem; que perderam colegas, mortos pelos bandidos; que saem de casa de manhã sem saber se um traficante não acabará com suas vidas, todos estes, devem estar vomitando de nojo sobre mais uma história de um colega/.bandido, usando da sua condição para se tornar criminoso e se aliar a eles.

O último caso ocorreu na Paraíba, onde o investigador Everton Aires, conhecido como “Bomba”, conta em vídeos e ligações interceptadas que vende drogas, porque “é como vender qualquer outra mercadoria”. Com um salário de 8.500 reais, ele recebeu mais de 4 milhões de reais em suas contas, recentemente, e ainda tirou sarro do salário dos policiais.

Além de dizer que o salário de policial “é uma merreca” o policial/bandido avisou que “a gente conhece os vagabundos, a mãe dos vagabundos, o irmão do vagabundo, a avó do vagabundo, onde ele morava, onde ele mora, conhece tudo”. Insinuando que, tanto ele quanto seus colegas, se quisessem, poderiam prender os bandidos.

As investigações, contudo, dizem outra coisa. Que “Bomba” tinha outro tipo de relação com os bandidos. Ele é também acusado como chefe de uma quadrilha que mantinha negócios com traficantes. “O cara que mais vende aqui sou eu. Se for para me sustentar só com o salário da polícia, não dá, não”.

O criminoso, usando seu distintivo de policial, usa também a linguagem mafiosa que ficou famosa no filme do Poderoso Chefão: “Isso é negócio, isso não é pessoal, é apenas negócio!”.

PERGUNTINHA

O que você acha da denúncia do ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, de que até agora, nada menos do que 23 bilhões de reais de dinheiro público para produção de filmes da Ancine, sem nenhuma prestação de contas, ou seja, ninguém sabe se houve mesmo utilização correta ou vou parar em bolsos pessoais?