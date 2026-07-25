Indicações Geográficas de Rondônia entram em programa internacional

Por SEBRAE-RO

Publicada em 25/07/2026 às 11h14

As Indicações Geográficas (IGs) Matas de Rondônia e Cacau de Rondônia foram selecionadas para participar do Projeto de Cooperação Técnica Internacional “Potencializando a Bioeconomia: Inovação e Competitividade nas Cadeias Produtivas da Biodiversidade Amazônica”. A ação é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e do Programa Euroclima da União Europeia, executada no Brasil pela GIZ em parceria com o Sebrae.

Representando as duas IGs rondonienses, a Associação dos Cafeicultores da Região Matas de Rondônia (CAFERON), entidade gestora da IG Matas de Rondônia, e a Associação dos Cacauicultores de Rondônia (CACAURON), entidade gestora da IG Cacau de Rondônia, passam a integrar um grupo seleto de organizações que receberão apoio técnico especializado para ampliar sua presença em mercados nacionais e internacionais.

Das 13 Indicações Geográficas da Amazônia Legal inscritas no processo seletivo, apenas seis foram escolhidas após avaliação técnica. A seleção reconhece o potencial das duas cadeias produtivas rondonienses para geração de valor, fortalecimento institucional e ampliação de oportunidades comerciais.

Fortalecimento da governança e acesso a mercados

O projeto tem como objetivo apoiar entidades gestoras de Indicações Geográficas da Amazônia Brasileira por meio de ações voltadas ao fortalecimento institucional, desenvolvimento de estratégias de mercado e aproximação com investidores e parceiros comerciais.

Ao longo de aproximadamente 12 meses, CAFERON e CACAURON participarão de uma jornada de qualificação que inclui capacitações técnicas, mentorias especializadas, apoio à negociação comercial, desenvolvimento de estratégias de comunicação e participação em rodadas de negócios e investimentos.

Além disso, as entidades passarão por uma etapa de diagnóstico que permitirá a elaboração de Planos de Negócios, Planos de Investimentos e Planos de Comunicação Estratégica, construídos de forma participativa e alinhados às necessidades de cada território.

A expectativa é ampliar a competitividade das IGs e criar condições para que os produtos reconhecidos pela sua origem e qualidade conquistem novos mercados e oportunidades de comercialização.

Para o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, a seleção das duas Indicações Geográficas representa uma oportunidade estratégica para ampliar a competitividade dos produtos rondonienses e fortalecer a presença dessas marcas territoriais em mercados de maior valor agregado.

“As Indicações Geográficas agregam valor aos produtos, reforçam a identidade dos territórios e criam oportunidades para os produtores. A participação da CAFERON e da CACAURON neste programa internacional demonstra a capacidade de Rondônia em transformar qualidade e organização em oportunidades de negócio. A iniciativa contribuirá para qualificar a gestão das IGs e aproximá-las de investidores, compradores e parceiros estratégicos, ampliando a visibilidade do café das Matas de Rondônia e do cacau de Rondônia”, destaca Sakagami.

Sebrae Origens fortalece produtos com identidade territorial

A participação das duas Indicações Geográficas de Rondônia também evidencia os resultados da atuação do Sebrae Origens, estratégia que promove o fortalecimento de produtos e territórios reconhecidos por sua singularidade, tradição e reputação.

Por meio dessa atuação, o Sebrae apoia o desenvolvimento da governança das IGs, a valorização dos produtos de origem e a conexão entre produtores, consumidores e mercados. O objetivo é transformar atributos territoriais em diferenciais competitivos capazes de gerar renda, desenvolvimento econômico e fortalecimento das cadeias produtivas locais.

No caso de Rondônia, o trabalho desenvolvido junto às entidades gestoras tem contribuído para consolidar a reputação do café das Matas de Rondônia e do cacau de Rondônia, produtos que vêm ganhando reconhecimento nacional pela qualidade, sustentabilidade e vínculo com seus territórios de origem.

Oportunidade para ampliar competitividade

A entrada da CAFERON e da CACAURON no programa internacional representa um novo passo na trajetória das duas Indicações Geográficas. Além do acesso a conhecimento especializado, as entidades terão a oportunidade de estreitar relações com investidores, compradores e instituições estratégicas, fortalecendo sua capacidade de geração de negócios.

A seleção reforça o posicionamento de Rondônia como referência na produção de alimentos diferenciados da Amazônia e demonstra o potencial das Indicações Geográficas como instrumentos de desenvolvimento territorial, valorização da origem e ampliação da competitividade dos pequenos produtores.

Com a participação no Programa Euroclima/Sebrae Origens, as duas IGs passam a contar com uma estrutura de apoio voltada à construção de novas oportunidades de mercado, consolidando uma agenda de crescimento baseada em inovação, sustentabilidade e agregação de valor aos produtos amazônicos.