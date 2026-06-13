Homem é esfaqueado por companheira é socorrido em estado grave

Por rondoniatual.com

Publicada em 13/06/2026 às 08h30

Uma violenta discussão entre um casal no bairro Dom Bosco terminou com um homem gravemente ferido na madrugada deste sábado (13). Henrique foi atingido por uma facada no abdômen e precisou ser levado às pressas ao Hospital Municipal.

Devido à gravidade do ferimento e à suspeita de lesões em órgãos internos, a vítima foi submetida a uma cirurgia de emergência. A mulher apontada como autora do golpe admitiu ter utilizado um canivete durante o desentendimento, alegando legítima defesa durante briga entre o casal.

O caso mobilizou equipes de atendimento e agora será investigado para esclarecer as circunstâncias da agressão e a alegação de legítima defesa apresentada pela suspeita.