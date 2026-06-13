Projeto Saúde em Foco promove ação de conscientização e prevenção de ISTs no Campus Cacoal

Por IFRO

Publicada em 13/06/2026 às 09h13

“Saúde sem Tabu: Rastreando Infecções Sexualmente Transmissíveis e Construindo Consciência” foi tema de ação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal. A ação teve como objetivo promover a conscientização, a prevenção e o rastreamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) entre acadêmicos do ensino superior e servidores do Campus Cacoal, fortalecendo as ações de educação em saúde, incentivando o autocuidado e a adoção de práticas preventivas.

Desenvolvida por meio do projeto de ensino “Saúde em Foco: Conectando Saberes, Promovendo Saúde”, ocorreu entre os dias 25 e 29 de maio e foi coordenada pela Enfermeira Helizandra Romanholo. A atividade ocorreu no próprio campus, em parceria com acadêmicos de Medicina da Uninassau Cacoal, membros da Federação Internacional das Associações de Estudantes de Medicina (IFMSA)/Comitê SCORA (Comitê Permanente de Saúde Sexual e Reprodutiva incluindo HIV e AIDS).

Para o Enfermeiro Osmar Martins, Coordenador da Coordenação de Assistência ao Educando (CAED) e colaborador do projeto, ações como essa fortalecem o cuidado integral à comunidade acadêmica. “Promover espaços de orientação, prevenção e diagnóstico contribui para que estudantes e servidores tenham mais acesso à informação e aos serviços de saúde, favorecendo a adoção de hábitos preventivos e o cuidado com a própria saúde”, destacou.

Ao todo, participaram da atividade 90 acadêmicos do ensino superior e quatro servidores, demonstrando o interesse da comunidade acadêmica em ações voltadas à promoção da saúde e prevenção de doenças. A iniciativa possibilitou ampliar o acesso aos serviços de rastreamento e às informações qualificadas sobre saúde sexual, contribuindo para a conscientização dos participantes e para a redução de tabus relacionados ao tema.

Acadêmico do curso de Licenciatura em Geografia, Yan Patrick Teixeira Mendônça ressaltou a importância da atividade para os participantes. “A ação foi muito importante porque trouxe informações e serviços de saúde para dentro do campus, facilitando o acesso aos testes e incentivando a prevenção. Além disso, ajudou a quebrar preconceitos e mostrou a importância de cuidar da saúde de forma responsável”, afirmou.

Aliando promoção da saúde e prevenção de agravos, a ação promoveu atividades educativas buscando fortalecer a cultura da prevenção e do cuidado entre estudantes e servidores. Durante a semana, foram ofertados testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C, autotestes para HIV, dispensação de preservativos e gel lubrificante, além de orientações educativas sobre prevenção das ISTs, diagnóstico precoce, práticas seguras e promoção da saúde sexual. A divulgação da ação ocorreu por meio das mídias sociais institucionais e de grupos de WhatsApp do campus, com o intuito de ampliar o alcance da iniciativa junto à comunidade acadêmica.