Fundação Cultural (FCJP), divulga a programação oficial do Arraiá Jipa 2026

Por Natália Pessoa

Publicada em 13/06/2026 às 09h19

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Fundação Cultural (FCJP), divulgou a programação oficial do Arraiá Jipa 2026, que será realizado nos dias 13 e 14 de junho, no Beira Rio Cultural. O evento chega como uma inovação no calendário cultural do município, reunindo atrações musicais, apresentações culturais e ações solidárias em dois dias de festa voltados para toda a população.

A programação terá início no sábado (13), às 18h, com a transmissão do jogo da Seleção Brasileira em telão. Em seguida, o público poderá acompanhar a apresentação da Quadrilha Junina JUABP, de Porto Velho. Encerrando a primeira noite de festa, sobe ao palco a atração nacional Ju Marques, um dos nomes de destaque da música nas redes sociais e conhecida pelo repertório de arrocha e seresta.

No domingo (14), a programação continua a partir das 18h com show do grupo Malukim do Forró. A noite também contará com apresentação cultural de Carimbó da APAE, show da banda Mala do Forró, entrega do Selo Solidário às entidades participantes e encerramento com o show regional da cantora Marla Sousa.

Além das atrações culturais e musicais, o Arraiá Jipa terá barracas solidárias administradas por entidades do município, com a comercialização de comidas típicas. A iniciativa busca fortalecer instituições sociais e promover a integração da comunidade por meio da cultura, da tradição e da solidariedade.

Com entrada gratuita, o Arraiá Jipa 2026 é uma realização da Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Fundação Cultural, e promete movimentar a cidade com uma programação diversificada para toda a família.