Operação em empresa de sucatas de Rolim de Moura aplica mais de R$ 80 mil em multas

Por Assessoria

Publicada em 13/06/2026 às 09h06

Uma operação conjunta realizada na manhã desta sexta-feira (12) em uma empresa do ramo de sucatas, em Rolim de Moura, resultou na aplicação de mais de R$ 80 mil em multas, além do embargo de atividades devido a irregularidades ambientais e administrativas constatadas durante a fiscalização.

A ação contou com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU), Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ) e equipes de Obras e Posturas.

Durante a fiscalização, os técnicos da SEMMADU verificaram que a empresa operava com a licença ambiental vencida desde 2025. Em razão da irregularidade, foi aplicada multa de 600 Unidades Padrão Fiscal (UPF), equivalente a aproximadamente R$ 78 mil.

Além disso, a equipe constatou o armazenamento inadequado de materiais plásticos contaminados por resíduos químicos, situação considerada incompatível com as normas ambientais vigentes.

Diante das irregularidades encontradas, a SEMMADU determinou o embargo das atividades relacionadas às infrações ambientais, medida que permanecerá em vigor até que a empresa promova a regularização da licença e cumpra as exigências estabelecidas pelo órgão ambiental, incluindo a formalização de um Termo de Compromisso Ambiental.

A fiscalização de Obras e Posturas também realizou autuação no valor de 20 UPF, fazendo com que o total das penalidades aplicadas durante a operação ultrapassasse R$ 80 mil. A Unidade Padrão Fiscal (UPF) de Rolim de Moura está fixada em R$ 131,10 para o exercício de 2026.

Segundo os órgãos participantes, a ação teve como objetivo verificar a regularidade das atividades exercidas pela empresa, garantindo o cumprimento da legislação ambiental, tributária e urbanística, além de promover a proteção do meio ambiente e a segurança da população.