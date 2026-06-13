Fé, tradição e encontro de gerações marcam a Festa da Capela Histórica de Santo Antôniovidejos

Por Jhon Silva

Publicada em 13/06/2026 às 11h05

O som do forró, o colorido das apresentações culturais, o cheiro das comidas típicas e a devoção ao padroeiro criaram o cenário perfeito para uma noite especial na comunidade de Santo Antônio. Nesta sexta-feira (12), a Cleuza Toledo, de 69 anos, esteve no local acompanhada da família.

Realizada com apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), a Festa da Capela de Santo Antônio transformou o espaço histórico em um grande ponto de encontro entre a fé, cultura e convivência comunitária.

Entre as atrações da noite estiveram as apresentações do Boi Az de Ouro, do grupo Forró Madeira e da quadrilha JUABP, que animaram o público e ajudaram a manter viva uma tradição que atravessa gerações.

Quem participou aprovou o clima acolhedor da festa. Moradora da comunidade Esperança, Cleuza Toledo, de 69 anos, esteve no local acompanhada da família e contou que era a primeira vez que participava do evento. “Estou achando muito bom, está ótimo. Fiquei sabendo da festa e resolvi vir com a família. É muito importante esse evento aqui da igrejinha. Nunca tinha vindo antes e gostei muito”.

Para a psicóloga Mariângela Onofre, moradora do bairro Aponiã, a celebração representa um reencontro com as origens da cidade. “Aqui é um dos lugares mais tradicionais da nossa história. É uma festa que reúne a comunidade e traz esse clima de Porto Velho antigo. Eu não nasci aqui, mas cresci aqui. Viemos justamente para sentir essa nossa origem portovelhense, esse movimento das pessoas que se conhecem, que se cumprimentam e vivem esse clima de São João e de Santo Antônio, que é muito gostoso”.

Além do aspecto religioso, a festividade também reforça a importância da preservação da memória e da identidade cultural da capital. Segundo o secretário executivo de Turismo, Aleks Palitot, a celebração possui uma história que antecede até mesmo grandes eventos culturais do estado. “Esse é um dos arraiais mais tradicionais de Porto Velho e mais antigo que muitos eventos conhecidos atualmente. A comunidade de Santo Antônio é centenária, assim como sua capela. Há mais de 70 anos acontecem festejos neste local. A determinação do prefeito Léo Moraes é valorizar esses espaços turísticos e culturais. Aqui nós temos uma atividade que gera pertencimento, movimenta a economia, fortalece o empreendedorismo, a culinária regional, a música e as danças típicas. É um evento completo que valoriza um dos principais patrimônios turísticos da nossa cidade”.

A presidente da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Débora Figueiredo, ressaltou que iniciativas como essa ajudam a preservar as tradições que fazem parte da construção histórica da capital. “É uma satisfação participar desse momento. O objetivo da gestão é promover ações culturais, fortalecer a fé e valorizar as manifestações tradicionais da nossa região. A Igreja de Santo Antônio é um marco para Porto Velho e ficamos felizes em contribuir com a estrutura necessária para que esse evento aconteça e continue fortalecendo as nossas raízes”.

A movimentação também foi positiva para os comerciantes que atuaram durante a festa. Há oito anos trabalhando no local, a comerciante Mara Viana destacou a importância do evento para a geração de renda. “É tudo de bom. Aqui a gente consegue ganhar o nosso dinheirinho. O turismo ajuda muito, tanto por causa do Memorial Marechal Rondon quanto pela própria igrejinha de Santo Antônio, que faz parte da história da Estrada de Ferro. É muito importante para quem trabalha aqui”.

Presente na celebração, o prefeito Léo Moraes ressaltou o caráter familiar da festividade e a importância de manter vivas as tradições que ajudam a construir a identidade da cidade. “É um evento muito familiar, onde do bebê à melhor idade todos se encontram. Ficamos felizes em não apenas resgatar, mas valorizar e reunir os porto-velhenses em um ambiente de comunhão, celebrando a nossa história, a nossa cultura e as nossas tradições”.

A programação segue neste sábado (13), data dedicada ao santo padroeiro, com a tradicional Missa de Santo Antônio, marcada para às 18h. A celebração religiosa deve reunir fiéis em mais um momento de fé e devoção em um dos locais mais simbólicos da história de Porto Velho.