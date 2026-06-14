Cujubim recebe show nacional de Jads & Jadson durante a 14ª Expobim

Por Assessoria

Publicada em 14/06/2026 às 09h50

A 14ª edição da Expobim movimenta Cujubim entre os dias 11 e 14 de junho, reunindo uma programação que celebra a tradição, a cultura e a força do setor produtivo da região. Um dos destaques da programação foi o show nacional da dupla sertaneja Jads & Jadson, que aconteceu na sexta-feira, 12, e que levou um grande público ao parque de exposições e animou a festa com sucessos consagrados da música sertaneja.



A realização do evento conta com recursos de emenda parlamentar destinados pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) e por outros parlamentares, reforçando o compromisso com o incentivo à cultura, ao entretenimento e ao fortalecimento das tradições que fazem parte da identidade dos municípios rondonienses.



Para Pedro Fernandes, investir em eventos como a Expobim também é investir na economia local, na geração de oportunidades e na valorização das famílias que vivem e trabalham em Cujubim.“A Expobim é uma festa que faz parte da história de Cujubim e representa muito mais do que entretenimento. É um evento que movimenta o comércio, fortalece o agronegócio, valoriza a cultura local e promove momentos de integração entre as famílias. Fico feliz em contribuir para a realização dessa grande festa”, destacou o deputado.



Além das atrações culturais e musicais, a Expobim reúne exposições, atividades voltadas ao agronegócio, rodeio e diversas ações que fortalecem a tradição rural do município, consolidando-se como um dos eventos mais importantes da região.