O TEMPO E A TEMPERATURA: domingo (14) com chuva em áreas da Região Norte

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 14/06/2026 às 09h30

A previsão do tempo para a Região Norte neste domingo (14), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica condições favoráveis para chuva em grande parte da região.

Os maiores acumulados de precipitação são esperados para áreas do Amazonas, Roraima, Amapá e centro-norte do Pará. Nesses estados, o calor e a elevada umidade do ar favorecem a formação de nuvens carregadas, que podem provocar pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas ao longo do dia.

No Acre e em Rondônia, a previsão também é de chuva, mas de forma mais irregular e com menores volumes quando comparados aos registrados nos estados mais ao norte da região. As precipitações devem ocorrer principalmente entre a tarde e a noite.

Já no Tocantins, o tempo permanece firme, com predomínio de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva significativa. A atuação de uma massa de ar mais seco mantém o estado sob condições típicas do período de estiagem, favorecendo a redução da umidade relativa do ar durante as horas mais quentes do dia.

As temperaturas seguem elevadas em toda a Região Norte. Entre as capitais, a mínima prevista é de 23°C em Rio Branco e de 24°C em Boa Vista e Macapá. Já as máximas podem alcançar os 35°C em Palmas e os 34°C em Belém. Em Manaus, os termômetros devem variar entre 24°C e 32°C ao longo do dia.

A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%, com os maiores índices registrados nas áreas sob influência das chuvas.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).