Loja no centro tem 40 relógios furtados durante a madrugada em Shopping

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/06/2026 às 10h00

Entre 30 e 40 relógios foram furtados da loja W.H Shopping, localizada na Avenida 7 de Setembro, região central de Porto Velho, durante a madrugada deste domingo (14).

Além das mercadorias, três DVRs ligados às câmeras de segurança foram retirados do estabelecimento. O sistema elétrico do imóvel também foi danificado durante a ação.

De acordo com o registro da ocorrência, o responsável pela loja recebeu alertas indicando queda de energia e falhas no funcionamento das câmeras de monitoramento. Após perceber as alterações, ele se deslocou até o endereço para verificar o que havia ocorrido.

Ao chegar ao estabelecimento, o responsável encontrou uma das portas rolantes de ferro violada. A vistoria realizada no interior da loja confirmou o furto dos relógios e dos equipamentos responsáveis pelo armazenamento das imagens de segurança.