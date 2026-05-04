Deputado Fernando Máximo reforça envio de recursos para saúde e agricultura em Buritis

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/05/2026 às 14h54

O deputado federal Fernando Máximo (PL) reforçou, por meio de publicação em suas redes sociais, o envio de recursos para o município de Buritis, com foco no fortalecimento da saúde pública, do setor produtivo rural e de ações sociais.

Durante a agenda no município, o parlamentar esteve ao lado do prefeito Valtair Fritz, a quem agradeceu pela parceria institucional e pela condução das demandas locais.

De acordo com Máximo, parte dos valores já foi disponibilizada à prefeitura para investimento na saúde municipal, enquanto novos repasses devem ser efetivados nos próximos dias, ampliando a capacidade de atendimento à população.

Na área da agricultura, o deputado destacou a destinação de emendas para apoiar associações de produtores rurais, com aquisição de implementos e maquinários. Ele também mencionou a atuação conjunta com o senador Marcos Rogério (PL), que contribui com recursos para o fortalecimento do setor no município.

Segundo o parlamentar, parte dessas emendas deverá ser liberada no segundo semestre, conforme o cronograma de execução orçamentária, garantindo continuidade aos investimentos planejados.

Além disso, Máximo citou o envio de recursos para a APAE de Buritis, dentro de uma iniciativa que contempla instituições em diferentes municípios de Rondônia.

Ao final, o deputado agradeceu o apoio de vereadores e lideranças locais, destacando o trabalho conjunto para viabilizar investimentos e atender às demandas da população.