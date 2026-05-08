Homem é preso após agredir idoso e adolescente pós bebedeira

Por pvhnoticias.com

Publicada em 08/05/2026 às 09h15

Um homem identificado como Fábio de L. G., de 36 anos foi preso por lesão corporal no final da noite desta quinta-feira (07), em uma vila de apartamentos na Rua México, bairro Embratel em Porto Velho.

Segundo apurado pelo site, o idoso de 63 anos e Fábio passaram a tarde bebendo, e pela noite a vítima teve o imóvel invadido pelo suspeito que o acusava de ter molestado seu filho de 13 anos.

Em seguida a vítima foi atacada a cadeiradas, e o adolescente que tentou intervir também, recebendo inclusive ameaças de morte e xingamentos. A PM foi chamada e fez a prisão do suspeito em flagrante, sendo encaminhado ao Departamento de Polícia.