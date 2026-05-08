Menor envolvido com facção criminosa é apreendido com drogas

Por PM/RO

Publicada em 08/05/2026 às 09h00

A atuação firme da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas resultou, na tarde desta quinta-feira, 07, na apreensão de um adolescente envolvido com o comércio de entorpecentes no bairro Primavera, em Ji-Paraná.

Durante patrulhamento ostensivo realizado por uma guarnição de Rádio Patrulha, os policiais passaram em frente a um imóvel já conhecido pelas forças de segurança como ponto de venda de drogas. Na ocasião, os militares visualizaram um indivíduo em atitude suspeita parado em frente ao imóvel.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito levantou-se abruptamente e tentou fugir, iniciando acompanhamento a pé pelas proximidades. Após pular um muro, o indivíduo foi alcançado e contido pela equipe policial.

Durante a abordagem, foi constatado tratar-se de um adolescente de 16 anos. Mesmo com pouca idade, o menor relatou possuir extensa ficha infracional, afirmando já ter sido apreendido anteriormente por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e organização criminosa, informando ainda que atualmente cumpre medidas relacionadas às ocorrências anteriores.

Em entrevista policial, o adolescente declarou espontaneamente ter chegado recentemente de Porto Velho/RO com a finalidade de atuar no comércio de entorpecentes em favor de uma facção criminosa. Segundo o relato, organizações criminosas vêm utilizando menores de idade para fortalecer o tráfico de drogas e dificultar a responsabilização penal dos envolvidos, prática que preocupa as forças de segurança e evidencia o avanço da criminalidade organizada sobre jovens e adolescentes.

Durante busca pessoal, os policiais localizaram um invólucro contendo diversas pedras fracionadas de substância análoga ao crack, prontas para comercialização, além da quantia de R$ 24,00 em espécie, dividida em notas de pequeno valor, característica frequentemente associada ao tráfico varejista de drogas.

Também foi apreendido um rádio comunicador tipo HT, utilizado, conforme relatado pelo próprio menor, para manter contato com olheiros espalhados pelo bairro, responsáveis por monitorar e avisar sobre a aproximação das equipes policiais.

O menor infrator foi apreendido e conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com todo o material apreendido, para as providências cabíveis.