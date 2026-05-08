Polícia Civil deflagra operação contra crimes cibernéticos em Rondônia

Por PC/RO

Publicada em 08/05/2026 às 09h00

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), deflagrou, nesta sexta-feira (08), operação destinada ao cumprimento de medidas investigativas contra indivíduos suspeitos da prática de crimes em ambiente virtual relacionados à instigação à automutilação, crimes de ódio, apologia ao n4z1sm0 e outras condutas de elevada gravidade.

As investigações apontam que o grupo criminoso atuava por intermédio de plataforma digital utilizada por usuários em diversas regiões do país, promovendo conteúdos e interações voltadas ao incentivo à autolesão, inclusive direcionadas a pessoas em situação de vulnerabilidade emocional. Entre os alvos da operação está um investigado localizado no município de Porto Velho/RO.

Conforme apurado, as práticas disseminadas no grupo extrapolavam o mero compartilhamento de conteúdo ofensivo, havendo indícios de efetiva incitação à automutilação, circunstância capaz de ocasionar consequências ainda mais graves, inclusive atentados contra a própria vida.

A operação contou, ainda, com o apoio técnico do CIBERLAB, laboratório de operações cibernéticas vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A ação tem como objetivo identificar todos os envolvidos, preservar elementos probatórios e interromper a continuidade das práticas criminosas, reforçando o compromisso da Polícia Civil de Rondônia no enfrentamento aos crimes cibernéticos e na proteção da integridade física e psicológica da população, especialmente de crianças e adolescentes expostos a ambientes digitais nocivos.