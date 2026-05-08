Por Assessoria

Publicada em 08/05/2026 às 09h00

Estão abertas as inscrições para a comercialização de produtos alimentícios e artesanato durante o Arraiá Ariquemes 2026!

Os interessados em participar da seleção devem consultar o edital disponível no site:

ariquemes.ro.gov.br

As inscrições serão realizadas presencialmente na sede da SEMTEC Ariquemes:

Travessa Rio Madeira, nº 3699 – Setor Institucional – Ariquemes/RO

Prazo final: 22/05/2026

Informações: (69) 3516-2075

Uma oportunidade para valorizar a cultura local, incentivar o empreendedorismo e fazer parte dessa grande festa!