Estão abertas as inscrições para a comercialização de produtos alimentícios e artesanato durante o Arraiá Ariquemes 2026!
Os interessados em participar da seleção devem consultar o edital disponível no site:
As inscrições serão realizadas presencialmente na sede da SEMTEC Ariquemes:
Travessa Rio Madeira, nº 3699 – Setor Institucional – Ariquemes/RO
Prazo final: 22/05/2026
Informações: (69) 3516-2075
Uma oportunidade para valorizar a cultura local, incentivar o empreendedorismo e fazer parte dessa grande festa!
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