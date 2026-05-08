Corrida Verde 2026 terá inscrições gratuitas e arrecadação de alimentos em Pimenta Bueno

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/05/2026 às 09h30

A arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social fará parte da programação da Corrida Verde 2026, evento que será realizado em Pimenta Bueno dentro das atividades da Semana do Meio Ambiente. A participação será gratuita, mas os organizadores solicitarão a doação solidária de 1 quilo de alimento não perecível no ato da inscrição.

Marcada para o dia 31 de maio de 2026, a atividade ocorrerá no Horto Municipal. A concentração dos participantes está prevista para as 5h, enquanto a largada deverá acontecer às 6h. O percurso será único, com extensão de cinco quilômetros.

Segundo a organização, os participantes poderão optar entre corrida ou caminhada. A iniciativa foi planejada com foco em incentivo à prática esportiva, conscientização ambiental e integração social da comunidade.

A presença de crianças será permitida durante o evento. No entanto, a participação somente ocorrerá mediante acompanhamento dos responsáveis, que ficarão integralmente responsáveis pela permanência dos menores na atividade.

As inscrições poderão ser realizadas por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela organização.

A Corrida Verde 2026 é promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e pela Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno.