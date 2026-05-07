Segunda edição da Corrida do Iperon incentiva saúde e qualidade de vida com percursos de 5 km e 10 km

Por Ruth Abreu

Publicada em 07/05/2026 às 11h08

Após o sucesso da primeira edição, a II Corrida de Rua do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iperon) retorna com proposta ampliada, com o intuito de reunir servidores, beneficiários, familiares e a comunidade em um momento de incentivo à prática esportiva e de fortalecimento dos vínculos com o instituição. O evento, que acontecerá no dia 21 de junho, será realizado como parte das ações do governo de Rondônia voltadas à promoção da saúde, qualidade de vida e bem-estar.

Com largada no Espaço Alternativo, em Porto Velho, às 6h, a corrida contará com percursos de 5 km e 10 km, contemplando diferentes perfis de participantes. Nesta edição, o evento conta com novas categorias, com destaque para a criação de uma categoria específica para aposentados e pensionistas, público que já participa tradicionalmente da iniciativa, além da inclusão da Corrida Kids, voltada ao público infantil, reforçando o caráter inclusivo, familiar e comunitário da ação.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a corrida incentiva hábitos saudáveis e promove a integração social. “A iniciativa fortalece a qualidade de vida da população e amplia o alcance das políticas públicas voltadas ao bem-estar, além de estimular a solidariedade e o engajamento social”, salientou.

O presidente do Iperon, Tiago Cordeiro, destacou que a ação fortalece a política de valorização das pessoas. “A Corrida do Iperon se consolida como uma importante iniciativa de incentivo à prática de atividades físicas, promovendo saúde, integração e qualidade de vida entre servidores, beneficiários e a sociedade.”

CATEGORIAS E INSCRIÇÕES

As inscrições para a II Corrida de Rua do Iperon seguem abertas até o dia 24 de maio, para todas as categorias, ou até o preenchimento total das vagas disponíveis. Os interessados nas categorias ainda disponíveis podem realizar a inscrição por meio do link. O regulamento completo também está disponível na página. O kit do atleta deverá ser retirado nos dias 18 e 19 de junho, das 13h às 19h, na recepção do prédio sede do Iperon, localizado na Avenida Sete de Setembro, nº 2.557, Bairro Nossa Sra das Graças, em Porto Velho.

CARÁTER SOCIAL

Além do incentivo à prática esportiva, o evento também contará com relevante caráter social. O valor arrecadado com as inscrições será integralmente revertido em doações à Casa do Ancião São Vicente de Paula, instituição de longa permanência para idosos, sem fins lucrativos. A proposta reforça o compromisso com a solidariedade e amplia o alcance da iniciativa, conectando esporte, cidadania e responsabilidade social.

A realização da corrida integra as ações do governo de Rondônia voltadas à valorização das pessoas, promovendo saúde, bem-estar, lazer e responsabilidade social. A expectativa é ampliar a participação e consolidar o evento como iniciativa institucional de incentivo à qualidade de vida da população rondoniense.