MPF articula fortalecimento do Catrapovos para ampliar mercado de alimentos indígenas

Por MPF/ RO

Publicada em 07/05/2026 às 11h54

O Ministério Público Federal (MPF) realizou, nos dias 23 e 24 de abril, uma reunião com representantes indígenas, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e de outras instituições, com foco no fortalecimento da Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos (Catrapovos), considerada estratégica para ampliar a comercialização e o acesso da produção indígena ao mercado institucional.

O encontro teve como objetivo principal consolidar a atuação da Catrapovos, iniciativa que reúne diferentes órgãos e entidades para articular políticas públicas voltadas à valorização dos alimentos tradicionais e ao fortalecimento da agricultura indígena. Entre os temas debatidos estiveram a criação de mecanismos para facilitar a comercialização, a identificação de compradores e a melhoria do escoamento da produção.

Segundo representantes do MPF, a comissão será presidida pelo órgão e terá como função integrar parceiros, identificar gargalos e propor soluções para ampliar a presença dos produtores indígenas no mercado institucional.

A Funai ressaltou que a Catrapovos também atuará na análise de programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), buscando corrigir falhas no fluxo e garantir maior inclusão dos povos indígenas nessas políticas públicas.

Representantes da Organização dos Povos da Floresta destacaram que a iniciativa vai além do fortalecimento da produção, ao buscar soluções práticas para o escoamento e a inserção dos produtos indígenas no mercado.

Ao longo dos dois dias, foram ouvidas as demandas das comunidades, o que permitiu a definição de planos, metas e a divisão de responsabilidades entre as instituições envolvidas. A expectativa é que as medidas contribuam para fortalecer a economia indígena e valorizar os alimentos tradicionais produzidos por esses povos.