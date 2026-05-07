Sebraetec amplia acesso à inovação e já atende mais de 800 empresas em Rondônia

Por SEBRAETEC

Publicada em 07/05/2026 às 11h47

O Sebrae tem ampliado o acesso à inovação em Rondônia por meio do Sebraetec, que já beneficiou mais de 800 empresas nos primeiros meses de 2026. A iniciativa oferece soluções tecnológicas voltadas ao desenvolvimento de produtos, melhoria de processos e fortalecimento da presença digital dos pequenos negócios.

Entre os serviços disponibilizados estão o desenvolvimento de identidade visual e posicionamento de marca, criação de sites e lojas virtuais, consultorias em marketing digital, adequação de produtos às normas técnicas e sanitárias, melhoria no design de embalagens, implantação de ferramentas de gestão e otimização de processos produtivos.

Diferente de programas com turmas e datas fixas, o Sebraetec funciona de forma contínua ao longo do ano. Os atendimentos são realizados sob demanda, a partir do diagnóstico das necessidades de cada empresa, com projetos personalizados e execução sob medida para cada realidade.

Na prática, isso significa que uma pequena empresa pode, por exemplo, criar sua primeira loja online para ampliar as vendas, reformular a embalagem de um produto para ganhar espaço no mercado ou ajustar seus processos internos para produzir mais e com menor custo.

As ações chegaram a mais de 15 municípios, conectando empreendedores de diferentes setores a ferramentas e conhecimentos que ajudam a modernizar a gestão e aumentar a competitividade. Como resultado, o programa tem contribuído para ganhos de produtividade, melhoria na qualidade dos produtos e maior inserção no mercado.

A expectativa para os próximos meses é de crescimento. O Sebraetec deve ampliar o número de atendimentos e levar suas soluções a novas regiões do estado, reforçando o papel da inovação como aliada direta do desenvolvimento dos pequenos negócios em Rondônia.