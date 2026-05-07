Finais da seletiva do JIR 2026 acontecem neste sábado (9) no Ginásio Dudu

Por André Oliveira

Publicada em 07/05/2026 às 11h01

No próximo sábado (9), o Ginásio Eduardo Lima e Silva (Dudu), na zona sul de Porto Velho, será palco das finais da seletiva dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2026, promovidas pela Prefeitura de Porto Velho, com entrada aberta ao público.

Organizada pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), a seletiva reúne atletas em busca de uma vaga na etapa estadual da competição. As finais serão nas modalidades de basquete e voleibol, nas categorias masculina e feminina.

A programação começa às 15h, com a final do basquete feminino. Em seguida, às 16h30, será a vez da decisão do basquete masculino. Já no período da noite, o voleibol feminino entra em quadra às 18h, e a grande final do voleibol masculino acontece às 19h30.

As equipes campeãs garantem vaga para representar Porto Velho nos Jogos Intermunicipais de Rondônia, que serão realizados nos municípios de Jaru e Pimenta Bueno. A expectativa é de jogos disputados e grande participação do público.

Finais serão nas modalidades de basquete e voleibol

O prefeito Léo Moraes destacou a importância do incentivo ao esporte no município e reforçou o apoio da gestão ao desenvolvimento dos atletas locais. “O esporte transforma vidas, promove inclusão e cria oportunidades para nossos jovens. A seletiva do JIR fortalece os atletas locais e movimenta a comunidade esportiva da capital”.

De acordo com o secretário da Semtel, Cássio Moura, a seletiva tem papel fundamental no fortalecimento do esporte local e na valorização dos atletas. “A seletiva do JIR é uma grande oportunidade para nossos atletas mostrarem seu talento e representarem Porto Velho em nível estadual. Convidamos toda a população para prestigiar as finais neste sábado, apoiar nossas equipes e viver esse momento de emoção junto com a gente”.

No sábado, 16 de maio, a competição continua com as finais de outras modalidades, como futsal e handebol, mantendo o alto nível das disputas e reforçando o compromisso com o incentivo ao esporte em Porto Velho.