Lula transforma Trump em cabo eleitoral; Chrisóstomo escanteado pela cúpula do PL; e Marcos Rogério muda o tom

Por Herbert Lins

Publicada em 08/05/2026 às 09h39

Professor Me. Herbert Lins – DRT 1143 & Samuel Ribeiro – Marketólogo

O encontro de Lula e Trump nos EUA reafirma o pragmatismo da diplomacia do Brasil

CARO LEITOR, o encontro entre o presidente Lula (PT-SP) e o presidente Donald Trump (Republicanos) no dia de ontem (07) na Casa Branca em Washington, nos EUA, expõe duas visões de mundo profundamente distintas, mas igualmente movidas pelo pragmatismo político. De um lado, Lula tenta reafirmar o protagonismo diplomático do Brasil no cenário internacional, apostando no multilateralismo e no diálogo entre blocos econômicos. Do outro, Trump representa uma política externa agressivamente nacionalista, baseada na lógica do “America First” e na pressão comercial sobre aliados e adversários. O encontro simboliza mais do que uma conversa entre chefes de Estado: revela o choque entre projetos políticos antagônicos que disputam influência global. Lula busca vender a imagem de mediador internacional e defensor da cooperação entre países emergentes. Trump, ao contrário, transforma cada negociação em palco eleitoral e demonstra interesse na manutenção de consensos diplomáticos tradicionais. Apesar das diferenças ideológicas, ambos compreendem a importância estratégica da economia e do comércio bilateral.

Ganhos

O encontro entre Lula e Trump abordou assuntos-chave como crime organizado, tarifas e terras raras. Mais importante do que a pauta será a capacidade de transformar o encontro em ganhos reais para o Brasil, preservando a nossa soberania, empregos e os interesses nacionais sobre nossas riquezas.

Autonomia

O Brasil precisa de investimentos, enquanto os EUA enxergam a América do Sul como território geopolítico diante dos avanços chineses. A questão central é saber até que ponto o governo brasileiro conseguirá preservar sua autonomia sem se submeter às pressões da Casa Branca.

Lados

Há também um evidente cálculo político interno dos dois lados. Lula tenta fortalecer sua imagem internacional em meio às dificuldades econômicas e à polarização ideológica. Trump utiliza encontros internacionais para reforçar sua narrativa de liderança forte perante o eleitorado conservador estadunidense.

Encontro

O presidente Lula foi recebido com tapete vermelho na Casa Branca. O encontro com Trump começou com uma reunião bilateral e se estendeu em um almoço. Ao final, elogiou Lula como um bom homem, inteligente e muito dinâmico.

Trolado

Eduardo Bolsonaro foi trolado nas redes sociais por conta do encontro bem-sucedido de Lula e Trump na Casa Branca, bem como do elogio “smart guy” de Trump a Lula.

Aprender

Quando a direita brasileira vai aprender a ser inteligente nas questões internas e externas do país? Lula deu a maior lição de estratégia e tática eleitoral ao transformar Trump no seu cabo eleitoral.

Gravou

O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) gravou para inserções da propaganda eleitoral do PL no âmbito estadual com o senador Marcos Rogério, Fernando Máximo e Bruno Bolsonaro Scheid, os três encabeçam a chapa majoritária do PL em Rondônia.

Aparecer

O deputado estadual Jean Mendonça (PL) e a vereadora Sofia Andrade (PL) vão aparecer na inserção da propaganda eleitoral do PL ao lado do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e da chapa majoritária do PL rondoniense.

Propaganda I

Os deputados federais Coronel Chrisóstomo (PL) e Lúcio Mosquini (PL) ficaram fora da propaganda eleitoral do PL ao lado do presidenciável Flávio Bolsonaro e do pré-candidato a governador Marcos Rogério e dos pré-candidatos a senadores Fernando Máximo e Bruno Bolsonaro Scheid.

Propaganda II

Lúcio até entendo ficar fora da propaganda eleitoral do PL por ser cristão novo na legenda bolsonarista, mas o Coronel Chrisóstomo parece estar sendo escanteado pela cúpula estadual do PL rondoniense. A vez parece ser da vereadora Sofia Andrade.

Imagem

O pré-candidato a governador Marcos Rogério (PL) antes usava tons de roupas escuras; agora adotou tons claros, inclusive o azul e branco, demonstrando intimidade com o hino oficial de Rondônia. A mudança suaviza a sua imagem para o eleitor.

Anunciar

Alinhado ao presidente Lula (PT-SP), o senador Confúcio Moura (MDB) deverá, dentro em breve, anunciar a sua pretensão de disputar a reeleição. Confúcio é um político pragmatista de centro e com pouca firmeza em pautas sensíveis ao agronegócio e segurança pública.

Construiu

Falando em firmeza, a deputada Silvia Cristina (PP) construiu uma representação política fortemente vinculada à saúde pública, especialmente no combate ao câncer, doenças raras, na defesa de pessoas especiais e dos municípios.

Bandeira

A deputada Silvia Cristina (PP) carrega a bandeira da saúde e o perfil político municipalista por conta da presença constante nos municípios, fazendo entregas de emendas parlamentares a pedido de prefeitos e vereadores. Isso ampliou sua base política.

Aparece

O pragmatismo político de Silvia Cristina permite o diálogo com diferentes grupos políticos e favorece a pauta da saúde, do municipalismo e da assistência social às APAES. A sua candidatura ao Senado aparece com forte apelo social.

Agenda

O pré-candidato a governador Hildon Chaves (União) retomou a agenda de visitas ao interior. Hildon esteve em Jaru participando de eventos com empresários e recebeu o apoio político dos Muletas, em especial, da pré-candidata a deputada estadual Cássia dos Muletas (Republicanos).

Apostará

Hildon Chaves revelou à coluna que intensificará visitas aos bairros de Porto Velho para pedir apoio do eleitor porto-velhense à sua pretensão de ocupar a cadeira de governador no Palácio Rio Madeira. Hildon apostará na força do eleitor da capital para colocá-lo no segundo turno.

Sucesso

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) apoiou a realização do evento Fest Espigão no último feriado. O evento gastronômico e shows musicais foi um sucesso na cidade de Espigão do Oeste e foi um pedido da vereadora Kissila Ponath (PL).

Anuncia

O prefeito Léo Moraes (Podemos) ainda não destravou a compra do Hospital das Clínicas para se tornar o Hospital Universitário da capital e já anuncia obras de reforma do Mercado Municipal do KM 1 e da Praça das Três Caixas D’Água.

Turístico

O Mercado Municipal do KM 1 será transformado no mais novo equipamento turístico da capital. O novo prédio contará com dois pisos, climatizado e com uma fachada belíssima. A preocupação agora é para onde deslocar os feirantes enquanto acontece a obra.

Lojões

A coluna sugere ao prefeito Léo e a sua equipe deslocar os feirantes do Mercado do KM 1 para os prédios que se encontram fechados ao longo da Avenida 7 de Setembro. Poderiam ser criados os lojões gastronômicos, dos secos e molhados e das frutas e verduras.

Conseguiu

O vereador Dr. Júnior Queiroz (Republicanos) conseguiu liberar emenda parlamentar junto à Prefeitura de Porto Velho para reformar a Escola Encanto do Ipê, no bairro São João Batista, em Porto Velho. A iniciativa reforça o compromisso do seu mandato com a educação.

Sério

Falando sério, gestos diplomáticos não resolvem automaticamente divergências comerciais, ambientais e ideológicas. O risco do encontro entre Lula e Trump é transformar a diplomacia em espetáculo vazio e sem resultados concretos para os cidadãos brasileiros.