Praça Cohab ganha nova estrutura e volta a ser ponto de encontro das famílias

Por Jhon Silva

Publicada em 08/05/2026 às 10h13

A Prefeitura de Porto Velho entregou nesta quinta-feira (7) a revitalização da Praça Cohab, localizada no encontro da Rua Angico com a Rua São Miguel, na zona Sul da capital. A obra devolve à comunidade um dos espaços públicos mais tradicionais da região, agora completamente transformado para receber crianças, idosos, famílias e moradores que utilizam o local diariamente.

A revitalização foi executada pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e integra o conjunto de ações voltadas à recuperação de praças e espaços públicos da cidade. O local recebeu nova iluminação em LED, recuperação do piso, melhorias na acessibilidade, instalação de novos bancos, paisagismo, pintura, reorganização dos espaços de convivência, playground, academia ao ar livre, campinho X2 e áreas voltadas ao lazer da comunidade.

Durante a entrega da obra, o prefeito Léo Moraes destacou que a revitalização da Praça Cohab representa mais uma ação voltada à valorização dos bairros e da convivência entre as famílias.

“Essa é a nossa 39ª intervenção de requalificação, criação ou melhoria de espaços públicos. Aqui no Cohab estamos atendendo diretamente cerca de 15 mil pessoas do bairro e outras milhares da região do entorno. Foi uma obra executada pela própria prefeitura, com economia de recursos e entregue em poucos meses. Hoje a comunidade recebe um espaço preparado para as famílias”.

Além da transformação visual, a revitalização também trouxe mais segurança e conforto para quem frequenta o espaço. A iluminação moderna amplia a utilização da praça durante a noite, enquanto os novos equipamentos permitem a prática de atividades físicas, caminhadas e momentos de lazer para moradores de diferentes faixas etárias.

Ana Laisa falou sobre a expectativa da comunidade com a nova estrutura

O presidente da Emdur, Bruno Holanda, ressaltou que a praça estava há anos sem receber melhorias e que a entrega representa um avanço importante para a comunidade da zona Sul.

“Encontramos um espaço bastante deteriorado e hoje entregamos uma praça completamente revitalizada para a população. É uma alegria participar dessa entrega e ver a população voltando a ocupar um espaço que é tão importante para o bairro”, disse.

Moradora da região a 35 anos , Ana Laisa, acompanhou a revitalização da praça e falou sobre a expectativa da comunidade com a nova estrutura.

“Era um pedido antigo dos moradores. Hoje a gente vê a praça bonita, iluminada e preparada para receber as famílias novamente. Muitas crianças vão poder brincar com mais segurança, inclusive crianças autistas que precisam desse espaço de lazer. Os idosos também ganharam uma academia e um ambiente melhor para convivência. É uma conquista importante para o bairro”, comentou.

O arquiteto e gerente de obras da Emdur, Antônio Barroso, destacou que o projeto buscou atender diretamente as necessidades da população que vive ao redor da praça.

Prefeitura ampliou os investimentos em infraestrutura urbana e recuperação de espaços públicos

“A importância do espaço público está justamente em atender as pessoas que moram no entorno. A comunidade participa, opina e ajuda a construir um projeto que realmente funcione para quem utiliza o local todos os dias. Isso faz diferença no resultado da obra”.

A chefe de projetos da Emdur, Maiara Marjore, afirmou que a participação dos moradores foi fundamental durante o desenvolvimento da revitalização.

“A comunidade participou desde o início, mostrando o que precisava e como utilizava a praça. Aqui percebemos um espaço muito voltado para famílias e crianças, principalmente crianças especiais. O playground passou a ser o centro do projeto justamente por essa necessidade apresentada pelos moradores. Também reorganizamos espaços para melhorar a visibilidade, a segurança e criar um ambiente mais acolhedor e colorido para todos”.

Com a revitalização da Praça Cohab, a Prefeitura de Porto Velho ampliou os investimentos em infraestrutura urbana e recuperação de espaços públicos, fortalecendo áreas de convivência e oferecendo mais qualidade de vida para a população.