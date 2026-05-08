Educação de Cujubim alcança destaque estadual e coloca três escolas entre as melhores de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 08/05/2026 às 10h20

A Educação de Cujubim (RO) supera metas nacionais e conquista Prêmio Excelência em Alfabetização. O Município se destacou entre 1.700 escolas avaliadas pelo SAERO, atingindo 87,5% de alfabetização no 2º ano do Ensino Fundamental. Investimentos na qualificação de professores e gestão escolar foram fundamentais para o resultado.

CUJUBIM (RO) — O município de Cujubim alcançou um feito histórico na educação pública ao classificar três escolas da rede municipal entre as 30 melhores do estado de Rondônia, em uma disputa que envolveu cerca de 1.700 instituições de ensino. O reconhecimento foi oficializado pelo Prêmio Excelência em Alfabetização, instituído pela Lei Estadual nº 6.183/2025, com base nos resultados do Sistema de Avaliação da Educação de Rondônia (SAERO).

Entre as instituições premiadas, a EMEIEF 23 de Março destacou-se com uma premiação de R$ 90 mil. A EMIEF Teotônio Brandão Vilela conquistou a 10ª posição geral no estado, recebendo R$ 65 mil, enquanto a EMEIEF Pequeno Príncipe foi agraciada com R$ 60 mil. Os recursos serão reinvestidos nas próprias unidades, fortalecendo a infraestrutura pedagógica.

Transformação a partir do diagnóstico

A trajetória de sucesso teve início em 2022, quando a rede municipal realizou a primeira avaliação diagnóstica orientada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO). A partir da identificação de lacunas de aprendizagem, a Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) implementou uma série de ações estratégicas, incluindo o monitoramento contínuo dos resultados, formações bimestrais em parceria com a Consultoria Pallon e formações mensais conduzidas por especialistas locais.

As escolas adotam abordagens baseadas em evidências para o ensino da leitura e da escrita, como a instrução fônica sistemática e explícita. Para incentivar o hábito da leitura, cada estudante tem o objetivo de ler um livro por semana, totalizando ao menos 30 obras ao longo do ano letivo.

Investimento no corpo docente e na comunidade

O sucesso dos índices educacionais é atribuído ao investimento na qualificação e valorização de todos os profissionais. A Prefeitura de Cujubim subsidiou a logística e o transporte para a capacitação docente no polo de Ariquemes e apoiou a formação de gestores da SEMEC, com três técnicas concluindo especialização em MBA em Gestão Escolar com 19 meses de dedicação.

O suporte vai além da sala de aula: o acolhimento nas escolas rurais com café da manhã reforça a disposição dos estudantes. A dedicação de toda a equipe — desde o suporte operacional até os supervisores e professores — faz parte da engrenagem que mudou a realidade do município.

Resultados que superam projeções

Com o esforço coletivo, o município alcançou o índice de 87,5% de estudantes do 2º ano alfabetizados em 2025. O percentual superou com folga a meta de 78% estipulada pelo INEP para Cujubim, além de ultrapassar a meta fixada para todo o Brasil até o ano de 2030, que é de 80%.