Trump reclama dos preços de ingressos da Copa do Mundo:

Por G1

Publicada em 08/05/2026 às 10h31

Declaração foi dada em uma entrevista do presidente americano para o 'New York Post'. Coma do Mundo acontece nos três países da América do Norte: Canadá, Estados Unidos e México.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou os altos preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 e afirmou que nem ele pagaria os valores cobrados atualmente para assistir aos jogos do torneio.

Em entrevista ao jornal "New York Post", Trump também indicou que o governo pode analisar o impacto dos preços sobre os torcedores da classe trabalhadora.

"Eu certamente gostaria de estar lá, mas também não pagaria isso, para ser honesto com você”, disse Trump ao comentar os valores cobrados para a estreia dos Estados Unidos contra o Paraguai, marcada para 12 de junho, em Los Angeles.

Segundo o jornal, o ingresso mais barato disponível para partidas no SoFi Stadium, na Califórnia, custa mais de US$ 1 mil. Já a média de preços para a final da Copa, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, gira em torno de US$ 13 mil.

Trump afirmou que ficou surpreso ao saber dos valores e sugeriu que o tema pode entrar no radar do governo.

“Eu não tinha visto isso, mas teria que dar uma olhada”, afirmou.

O presidente também disse estar preocupado com a possibilidade de os preços afastarem parte dos torcedores americanos.

“Se as pessoas do Queens e do Brooklyn e todos aqueles que amam Donald Trump não puderem ir, eu ficaria decepcionado”, declarou.

Queens e Brooklyn são bairros populares de Nova York historicamente associados à classe trabalhadora — o perfil de eleitor que Trump costuma invocar como sua base política.

As declarações ocorreram horas depois de o presidente da FIFA, Gianni Infantino, defender a política de preços dinâmicos adotada para o torneio. Na mesma conferência, Infantino defendeu a política de preços dinâmicos, atribuindo os valores elevados à alta demanda e ao mercado de revenda.

“Temos que olhar para o mercado”, disse Infantino durante a Milken Institute Global Conference. “Estamos em um mercado em que o entretenimento é o mais desenvolvido do mundo.”