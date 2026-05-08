Nova rota traz mais fluidez ao transporte de cargas

Por Jhon Silva

Publicada em 08/05/2026 às 11h21

Há uma década vivendo da estrada, o caminhoneiro João Pereira conhece cada trecho do caminho até a região portuária de Porto Velho. Entre viagens longas e prazos apertados, ele aprendeu a lidar com um dos maiores desafios da profissão: o difícil acesso, que muitas vezes atrasa o trabalho e aumenta os custos.

Na rotina de quem transporta cargas todos os dias, qualquer problema na via faz diferença. Buracos, trechos irregulares e congestionamentos impactam diretamente o tempo de entrega e o desgaste do veículo. “Eu já tenho 10 anos nessa estrada e sei como era complicado. Tinha muito atraso, muita dificuldade pra chegar no porto. Agora, com essa melhoria, a gente já consegue ver diferença no tempo e no andamento das viagens”.

A obra do Expresso Porto surge como uma resposta a essa realidade. A proposta é organizar o fluxo de veículos, principalmente o transporte pesado, garantindo mais fluidez e segurança no trajeto.

Para quem depende da rota diariamente, a mudança não é apenas estrutural. Ela representa mais previsibilidade no trabalho, menos prejuízo com manutenção e mais eficiência no transporte. “Quando a estrada melhora, melhora tudo. A gente roda mais tranquilo, gasta menos com o caminhão e consegue cumprir melhor os horários. Isso faz diferença no fim do mês”, completa João.

O impacto da intervenção também se estende ao setor produtivo. Produtores rurais, empresários e operadores portuários acompanham a obra com expectativa, já que o acesso mais eficiente contribui diretamente para o escoamento da produção e o fortalecimento da economia local.

A melhoria no trajeto encurta distâncias, reduz o tempo parado e aumenta a competitividade de quem depende da logística. Na prática, significa mais agilidade para quem transporta e melhores condições para quem produz.

No dia a dia da estrada, onde cada minuto conta, a mudança já começa a ser percebida. Para profissionais como João, é a diferença entre enfrentar dificuldades constantes ou trabalhar com mais segurança e tranquilidade.

O prefeito Léo Moraes destacou que a obra foi pensada a partir da realidade de quem utiliza o acesso todos os dias. “Essa é uma intervenção que nasce da escuta de quem vive a estrada. Nosso objetivo é garantir melhores condições de trabalho, dar mais eficiência ao transporte e fortalecer a economia da cidade. Quando a gente melhora o acesso, melhora também a vida de quem depende dele todos os dias.”