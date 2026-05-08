Hildon Chaves afirma em entrevista que rodovias terão prioridade em seu governo

Por Assessoria

Publicada em 08/05/2026 às 11h50

O ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato ao governo do Estado, Hildon Chaves (Federação União Progressista), e o deputado estadual Cirone Deiró, de Cacoal, pré-candidato a vice na chapa, participaramnesta quinta-feira (07maio2026) do programa “Abrindo o Jogo”, do comunicador Hamilton Alves, na rádio “Nova Jaru” FM 94.1. Um dos principais temas abordados durante a entrevista foram as condições precárias em que se encontram as estradas vicinais da região. Hildon afirmou que “essa questão terá prioridade” em seu governo.



O radialista Hamilton Alves destacou os inúmeros problemas que afetam essas importantes vias do interior. “As estradas estão em frangalhos. Cheias de buracos, atoleiros, pontes quebradas, pontes caídas. Recebemos vídeos de moradores que estão fazendo consertos por conta própria, pois sentem que o poder público os abandonou. Isso é muito triste, ver o desespero das pessoas que não suportam mais a situação e, com muito sacrifício, estão tentando arrumar aquilo que é um dever do Estado”, afirmou o comunicador.



COMPROMISSO



A ex-deputada estadual e pré-candidata a um novo mandato parlamentar Cássia Muleta, esposa do ex-deputado por três mandatos João Muleta, liderança política da região, detalhou que os trechos derodovias estaduais e estradas de Theobroma até Palmares, de Mirante da Serra a Tarilândia, de Governador Jorge Teixeira até Colina Verde,e de Ouro Preto do Oeste a Rondominas, estão entre os mais afetados, e pediu uma atenção especial.



Enquanto conversavam ao vivo, Cássia recebeu de Hildon Chaves o compromisso de que trará asfalto para as vias rodoviárias citadas. “Assumimos desde já o compromisso de pavimentar esses importantestrechos que ligam distritos e municípios da região e são prioritários para as populações dessas localidades”, garantiu Hildon. “Seu pleito é justo e necessário, vemos com muito bons olhos e iremos atender. O primeiro ano de mandato será de muita dificuldade, mas também enfrentamos problemas até piores em Porto Velho e superamos tudo com muito trabalho, gestão responsável e combate à corrupção”.



PAVIMENTAÇÃO



“Fizemos um estudo em meu primeiro ano na Prefeitura de Porto Velho. Levantamos quanto custaria deixar um bairro inteirocascalhado e patrolado duas vezes por ano”, lembrou Hildon. “Chegamos à conclusão de que, em quatro anos de mandato, o valorgasto pagaria a obra completa de asfaltamento do bairro. A partir daí, iniciamos o maior programa de pavimentação da nossa capital. E em oito anos fizemos cerca de 820 quilômetros de asfalto em toda a cidade. Isso equivale à distância de Porto Velho até Comodoro/MT”, comparou.



“Existem muitos políticos que gostam de fazer promessas. Pois eu já fiz esse asfalto! Está lá na nossa capital. Havia um grave problema que era a questão dos viadutos, que se arrastava por anos a fio. Pois nós resolvemos! Da mesma forma, com responsabilidade, vou cuidar das nossas estradas vicinais, em todo o estado de Rondônia. Gradualmente, vamos substituir as pontes de madeira por pontes de concreto. Conheço muito bem todo o interior do nosso estado”, garantiu.



“Sei da realidade dos produtores rurais, dos agricultores, que necessitam ter estradas em boas condições, na estação seca e principalmente nas águas. Também sou pecuarista, tenho fazendas em Guajará-Mirim e Candeias do Jamari. Sei como fazer, porque já fizemos muito e podemos fazer muito mais”.



Hildon também defendeu o trabalho realizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). “Nosso estado está com sérias dificuldades, os funcionários do DER não estão recebendo suas diárias, mas mesmo assim estão trabalhando”, ressaltou Hildon. “O primeiro ano de mandato, caso sejamos eleitos, será bastante difícil, mas eu já enfrentei coisa muito pior em Porto Velho e conseguimos resolver”, disse o pré-candidato.



TRAJETÓRIA DE VIDA



Hildon de Lima Chaves nasceu no Recife, em maio de 1968, onde passou a infância e o início da adolescência. No final dos anos 1980, sua família se mudou para Curitiba, onde Hildon concluiu o ensino médio e se graduou em Direito pela PUC-PR.



Em 1992, aos 24 anos, foi aprovado no concurso da Promotoria de Justiça do Estado de Rondônia, se tornando um dos mais jovens promotores do país. Em agosto de 1992, tomou posse no Ministério Público, iniciando sua carreira em Vilhena e, posteriormente, atuando em Pimenta Bueno, Ariquemes e Cacoal.



Em Cacoal, Hildon conheceu sua esposa, Ieda, com quem teve os filhos Beatriz e Guilherme. Nos anos 1990, o casal abriu um colégio particular de ensino médio na cidade. Residiram no interior do Estado até maio de 1998, quando Hildon foi promovido para a Promotoria de Justiça de Porto Velho, onde atuou no Primeiro e Segundo Tribunal do Júri, na Vara de Execuções Penais e na Promotoria de Defesa da Saúde.



Em 1999, o casal inaugurou sua primeira faculdade na capital, vindo a criar novas unidades posteriormente em Rio Branco, Cáceres e Rolim de Moura. Em 2011, Hildon e Ieda expandiram seus negócios, incorporando uma universidade em Ji-Paraná e dando origem ao Grupo Athenas Educacional.



Em agosto de 2013, aos 45 anos, Hildon deixou o Ministério Público, passando a se dedicar exclusivamente aos empreendimentos na área da educação, empregando mais de 1.300 colaboradores até 2020, quando o casal optou por vender o complexo educacional.



Em 2016, Hildon Chaves decidiu se lançar candidato pelo PSDB à Prefeitura de Porto Velho, sendo eleito com 148 mil votos – a maior votação de um prefeito nos mais de 100 anos de história da capital. Em 2020, foi reeleito como um dos maiores índices de aprovação já registrados pela população. Em 2023, foi eleito para a presidência da AROM (Associação Rondoniense dos Municípios) com 97% dos votos. Renunciou ao cargo no dia dois de abril de 2026, para se lançar pré-candidato ao Governo do Estado.